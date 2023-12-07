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G7重申台海穩定和平 外交部表達歡迎

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
對於「七大工業國集團」（G7）於6日舉行視訊會議並發表聯合聲明，重申台海和平穩定對國際社會的安全與繁榮不可或缺，呼籲和平解決兩岸問題，堅決反對以武力或脅迫手段片面改變現狀，外交部表示歡迎與感謝。記者陳熙文／攝影
對於「七大工業國集團」（G7）於6日舉行視訊會議並發表聯合聲明，重申台海和平穩定對國際社會的安全與繁榮不可或缺，呼籲和平解決兩岸問題，堅決反對以武力或脅迫手段片面改變現狀，外交部表示歡迎與感謝。記者陳熙文／攝影

「七大工業國集團」（G7）於6日舉行視訊會議並發表聯合聲明，重申台海和平穩定對國際社會的安全與繁榮不可或缺，呼籲和平解決兩岸問題，堅決反對以武力或脅迫手段片面改變現狀。對於G7成員國持續表達對台海和平穩定的重視，外交部表示歡迎與感謝。

外交部表示，近年中國大陸在台海及南海進行軍事擴張，已對印太區域及全球安全構成嚴峻的威脅，也引發國際社會嚴正關切，今年以來包括美日峰會、廣島G7領袖峰會、美日韓大衛營峰會及日法峰會等，各主要國家均在聯合公報或聲明中重申維護台海和平穩定的重要性，顯示確保台海安全已經成為國際社會的共識。

外交部表示，台灣身為印太地區重要國家，將持續與G7成員國及理念相近國家攜手合作，強化全球民主陣營的韌性及守護以規則為基礎的國際秩序，共同對抗威權主義的脅迫與挑戰。

台海 G7 外交部

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