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暗網出售情治機關監聽名單 綠委：選前妖魔鬼怪招數多
有關情治單位監聽政要的資料在暗網上出售，民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄今天表示，中共偽造情治單位公文書、在網路上散播，距離明年的總統大選越接近，妖魔鬼怪的招數就特別多，利用假訊息汙衊政府的形象、增加政黨間的對立，動機非常可惡。
民進黨立法院黨團上午舉行記者會，莊瑞雄指出，中共干預台灣大選的方式，已經累積到第17招，偽造情治單位公文書，然後在網路上公然散播，距離明年1月13日的總統選舉越接近，妖魔鬼怪的招數就特別多。
莊瑞雄說，有不明人士透過匿名帳號，在網路上販賣不明資料，而且在公開論壇上傳播，國人遭到情治機關的監控，這樣不實的訊息，很顯然就是在大選接近的時候，企圖用假訊息破壞、汙衊政府的形象，增加民間與政黨之間的對立，這個動機非常可惡。
莊瑞雄也說，這次在網路上散播的資料，格式不同於制式機關所用，很顯然是加工拼湊，屬於典型的境外勢力，在明年大選接近的時機，藉由這樣的假訊息散播，很明顯就是境外勢力的認知作戰，而根據最高檢察署的查察，也證明就是來自境外伺服器。
莊瑞雄表示，剩下30幾天就要進行投票，對於這樣的操作手法，民進黨團不會揣測其他政黨，很明顯就是境外勢力，透過假訊息的散播，企圖干擾總統及立委選舉、製造國內的不安，相信國人不會輕易受到這樣的干擾。
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