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影／賴清德：開放陸生來台就業會搶走年輕人工作機會

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
民進黨總統參選人賴清德（右三）上午在立委參選人許淑華（右一）等人陪同下，前往台北市中崙慈賢宮參香，受到現場攤商與支持者列隊歡迎。記者胡經周／攝影
民進黨總統參選人賴清德（右三）上午在立委參選人許淑華（右一）等人陪同下，前往台北市中崙慈賢宮參香，受到現場攤商與支持者列隊歡迎。記者胡經周／攝影

民進黨總統參選人賴清德上午在立委參選人許淑華等人陪同下，前往台北市中崙慈賢宮參香，受到現場攤商與支持者列隊歡迎，賴清德致詞時表示，跟中國簽訂服務貿易協定，中國人可以來這裡從事服務業，與現場攤商競爭，一旁支持者也發言，「簽訂服貿後，生意會被搶光光，大家都不用吃飯了」，賴清德強調「顧佛祖要先顧肚子」、「吃飯皇帝大」，拚經濟我們有方法，不應走回頭路，這幾年在蔡總統帶領下，國際社會都跟台灣做生意，不應再走十年前老路，把台灣鎖進中國。

話鋒一轉，賴清德接著批評國民黨總統參選人侯友宜主張開放陸生來台就業，指出中國年輕人失業率在6月時已經超過20%，後來不敢公布，聽說高達40%，要是開放陸生進來就業，會搶走台灣年輕人工作機會。

民進黨總統參選人賴清德（中）上午前往台北市中崙慈賢宮參香，受到現場中崙市場攤商與支持者列隊歡迎，賴清德一時興起，還抱起支持者的小朋友走上一段路。記者胡經周／攝影
民進黨總統參選人賴清德（中）上午前往台北市中崙慈賢宮參香，受到現場中崙市場攤商與支持者列隊歡迎，賴清德一時興起，還抱起支持者的小朋友走上一段路。記者胡經周／攝影
民進黨總統參選人賴清德（左二）上午在立委參選人許淑華（右二）等人陪同下，前往台北市中崙慈賢宮參香，並與現場支持者一起高呼「凍蒜」。記者胡經周／攝影
民進黨總統參選人賴清德（左二）上午在立委參選人許淑華（右二）等人陪同下，前往台北市中崙慈賢宮參香，並與現場支持者一起高呼「凍蒜」。記者胡經周／攝影
民進黨總統參選人賴清德（中）上午在立委參選人許淑華（右）等人陪同下，前往台北市中崙慈賢宮參香，受到現場攤商與支持者列隊歡迎。記者胡經周／攝影
民進黨總統參選人賴清德（中）上午在立委參選人許淑華（右）等人陪同下，前往台北市中崙慈賢宮參香，受到現場攤商與支持者列隊歡迎。記者胡經周／攝影

賴清德 陸生 許淑華

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