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頒授亞洲民主人權獎 蔡總統：台灣將進一步強化兒童權利

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
蔡英文總統（右）與台灣民主基金會董事長游錫堃（左）今天頒獎給第18屆亞洲民主人權獎得主阿米翰・阿貝華（中），表彰致力維護兒童權益的努力。記者潘俊宏／攝影
蔡英文總統（右）與台灣民主基金會董事長游錫堃（左）今天頒獎給第18屆亞洲民主人權獎得主阿米翰・阿貝華（中），表彰致力維護兒童權益的努力。記者潘俊宏／攝影

第18屆亞洲民主人權獎今天舉行頒獎典禮，蔡英文總統頒獎給獲獎者亞洲兒童權利聯盟區域執行董事阿米翰・阿貝華(Amihan V.Abueva)，肯定她長期以來為提倡兒童權利、致力打擊各種形式的兒童暴力的貢獻。蔡總統也表示，台灣近10年來，致力將兒童權利的國際標準納入國內法，確保兒童權利受到更多保障；台灣將持續捍衛得來不易的民主、自由和人權，進一步強化國內及全球兒童的權利。

蔡總統、立法院長游錫堃今早出席亞洲民主人權獎頒獎典禮，蔡總統致詞時說，阿貝華女士數十年來一直大力提倡兒童權利，致力於打擊各種形式的兒童暴力，尤其是人口販運及性剝削。在阿貝華的職涯中體現了無私和勇氣，持續不懈努力為孩子和未來打造更安全的世界。

蔡總統表示，台灣也致力於保護兒童及其權益，如同多數權利倡議，要感謝公民社會帶動基層一起努力，並和政府共同合作，其中關鍵的一環即為確保我國有健全的立法。

她表示，近10年來，台灣致力將兒童權利的國際標準納入國內法。1989 年通過的《聯合國兒童權利公約》（UNCRC）是史上最多國家簽署的人權公約，我國於2014年通過立法，使該公約相關的兒少權利保障規定具有國內法效力。為使台灣更符合該公約，「我們針對執行情形進行討論和審查，這有助於我們制定未來的政策，並進一步保障兒童權利」。

身兼台灣民主基金會董事長的游錫堃致詞時表示，12月10日就是「國際人權日」，台灣民主基金會每年都在這個重要時刻頒發「亞洲民主人權獎」，就是為了展現台灣對於民主與人權的堅持，以及貫徹這個價值的決心。

游錫堃說，過去台灣也曾經為了爭取民主、人權與自由歷經磨難，非常能夠體會被剝奪基本人權的處境，也深深感佩人權捍衛者的無私付出。阿貝華女士與台灣民主基金會成立宗旨相同，都希望讓人權捍衛者不再感到自己是孤軍奮戰，理念相近的民主夥伴可以攜手互相支持協助。

人權 游錫堃 蔡英文

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