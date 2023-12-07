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潘孟安豪宅案提告王鴻薇 仍未出示租約、匯款單供檢視

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨總統參選人賴清德競選總幹事潘孟安今天表示，從政30年來清廉是最大核心價值，上午已經委請律師提告，盼以訟止謗。本報系資料照
民進黨總統參選人賴清德競選總幹事潘孟安今天表示，從政30年來清廉是最大核心價值，上午已經委請律師提告，盼以訟止謗。本報系資料照

國民黨立委王鴻薇揭露，民進黨總統參選人賴清德競選總幹事潘孟安入住建商豪宅「力麒御品」，屋主是近年在屏東拓展版圖的光電董座，潘回應每月以6.8萬元承租，但王要求潘秀出證明自清。潘孟安今天表示，從政30年來清廉是最大核心價值，上午已經委請律師提告，盼以訟止謗。

潘孟安指出，他現在只是打工、跑腿的，短期來台北工作租屋，還要被各種蹂躪、影射，這大可不必，且王鴻薇在台北市有兩棟豪宅不夠，還要在新北市置產，對照自己的狀況，不禁想問今夕是何夕？還是要跟王鴻薇、國民黨總統參選人侯友宜、副總統參選人趙少康來租房？

潘孟安說，先前競總發言人陳世凱已經公布租約、匯款單，再怎麼影射都是汙衊，也不需要無的放矢，對人格的汙衊只能以訟止謗。但記者會當天，陳世凱並未將租約、匯款單供外界檢視，只是將相關文件遠遠地拿在手上，王鴻薇呼籲公布至今，賴清德競總仍未有進一步出示。

潘孟安 王鴻薇

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