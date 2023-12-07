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立委踢爆經濟部包庇 雜糧發展基金會董座請辭將公帑所購酒運回家

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
民眾黨立委陳琬惠今天在立法院舉辦記者會，表示雜糧發展基金會遭控詐領差旅費等一連串違紀行為，董事長林源泉請辭卸任後，竟將任內以公帑所購買的酒運回其雲林家中私用，痛批經濟部擺爛，要求部長出來講清楚。記者許正宏／攝影
民眾黨立委陳琬惠今天在立法院舉辦記者會，表示雜糧發展基金會遭控詐領差旅費等一連串違紀行為，董事長林源泉請辭卸任後，竟將任內以公帑所購買的酒運回其雲林家中私用，痛批經濟部擺爛，要求部長出來講清楚。記者許正宏／攝影

民眾黨立委陳琬惠今天在立法院舉辦「濫用公帑買酒、辭職後還運回家！為何經濟部要包庇雜糧基金會米蟲？」記者會。陳琬惠表示經濟部主管的財團法人雜糧發展基金會遭控詐領差旅費與濫用公帑買酒宴客等一連串違紀行為，董事長林源泉請辭卸任後，竟將任內以公帑所購買的酒運回其雲林家中私用，陳琬惠痛批經濟部擺爛，要求經濟部長王美花、雜糧基金會代理董事長江文若、執行長江聰淵出來講清楚。

陳琬惠

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