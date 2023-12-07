陳琬惠揭雜糧發展基金會濫買酒 「董事長卸任後還運回家」

民眾黨立委陳琬惠數月前揭露財團法人雜糧發展基金會用假計畫取得補助、詐領差旅費等不法情事，陳今天再舉行記者會表示，她接獲情資，雜糧發展基金會前董事長林源泉卸任後，把任內濫用公帑買的酒運回家，經濟部卻雙手一攤擺爛，籲相關單位出面說清楚。

陳琬惠指出，根據經濟部查核報告，林源泉在2016年到2023年任內，平均每年花12萬元買酒宴客，2022年花了近21萬元購買130支威士忌、紅酒。陳琬惠痛批，雜糧基金會員額10人左右，每個月要喝超過10支威士忌和紅酒，是整天都在喝酒不用工作嗎？

陳琬惠接獲吹哨者檢舉，指林源泉今年7月11日離職後，7月14日將任內用什支費和特支費買的酒運回雲林，備註是「寄董事長東西回台西」，請相關單位出來解釋，為什麼用公帑買的酒，沒有在公務上使用，可以讓林源泉卸任後運回家中私用？

陳琬惠表示，她獲知後，隨即發公文給經濟部，要求說明林源泉任內購買酒的總數和剩餘數量庫存地點，但經濟部回文僅只有一句「未持有相關資料」，就打算蒙混過去，更沒有打算進行調查。

陳琬惠質疑，如果沒有相關資料，那之前的查核報告是怎麼做的？請經濟部長王美花等人出面說明，為何包庇雜糧基金會的米蟲？要不要針對被盜用的公物追回究責？民進黨全面執政7年多，雜糧基金會變成養綠營的肥貓。

經濟部國際貿易署組長楊佳憲表示，已做查核報告，相關案件進入司法調查，會配合檢調辦案。財團法人雜糧發展基金會執行長江聰淵表示，7月6日當天已經盤點庫存數量，包括威士忌20瓶、紅酒7瓶，茶葉29斤，若有需要須依照請領單來請領，目前為止，基金會未採購任何酒品和茶葉，庫存也沒有減少。

江聰淵表示，林源泉在交接期中，於7月14日請同仁打包私有用品共8箱寄到指定地點，就是雲林家中，林源泉稱收到了但尚未開箱，若外界有疑慮，同意將8箱物品原封不動寄回，或會同律師到他家去開箱，同仁不可能把用公帑買的酒寄回家。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

民眾黨立委陳琬惠指出，根據經濟部查核報告，林源泉在2016年到2023年任內，平均每年花12萬元買酒宴客，2022年花了近21萬元購買130支威士忌、紅酒。圖/陳琬惠國會辦公室提供

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