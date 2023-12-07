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亞洲民主人權頒獎 蔡英文盼更多人維護弱勢族群權益

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
蔡英文總統（右）與亞洲民主基金會董事長游錫堃（左）今天頒獎給第18屆亞洲民主人權獎得主阿米翰・阿貝華（中），表彰致力維護兒童權益的努力。記者潘俊宏／攝影
蔡英文總統（右）與亞洲民主基金會董事長游錫堃（左）今天頒獎給第18屆亞洲民主人權獎得主阿米翰・阿貝華（中），表彰致力維護兒童權益的努力。記者潘俊宏／攝影

台灣民主基金會今天舉行「第18屆亞洲民主人權獎」頒獎典禮，蔡英文總統致詞時表示，第18屆亞洲民主人權獎得主阿米翰・阿貝華致力維護兒童權益，正如台灣長期追求民主、捍衛人權的價值理念，希望有更多人一起來維護弱勢族群的權益。

亞洲民主人權獎得主阿米翰・阿貝華為亞洲兒童權利聯盟的區域執行主任，致力於維護兒童權益、促進兒童保護及兒童參與，使兒童免受任何形式的暴力侵害、販運及剝削，台灣的兒盟組織也參與該聯盟的運作。

蔡英文總統（左）與亞洲民主基金會董事長游錫堃（右）今天出席亞洲民主人權獎頒獎典禮。記者潘俊宏／攝影
蔡英文總統（左）與亞洲民主基金會董事長游錫堃（右）今天出席亞洲民主人權獎頒獎典禮。記者潘俊宏／攝影

人權 蔡英文

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