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網售監控政治人物名單？林右昌：認知作戰三分真七分假

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
網路流傳，暗網出售疑似情治機關監控政治等相關人物資料，內政部長林右昌今表示，該案最高檢署已經在偵辦當中，所謂認知作戰，就是三分真七分假、似真似假。本報資料照片
網路流傳，暗網出售疑似情治機關監控政治等相關人物資料，內政部長林右昌今表示，該案最高檢署已經在偵辦當中，所謂認知作戰，就是三分真七分假、似真似假。本報資料照片

網路流傳，暗網出售疑似情治機關監控政治等相關人物資料，內政部長林右昌今在立法院受訪表示，該案最高檢署已經在偵辦當中，所謂認知作戰，就是三分真七分假、似真似假，現正值我國大選期間，任何訊息所有人民應審慎思辨，不要受到相關訊息影響，確保大選順利進行。

記者追問是認定為認知作戰的一塊？是否代表資安有漏洞？林右昌表示，認知作戰和錯假訊息跟資安，不一定是直接劃上等號，這件案子相關當為已在偵辦當中，就不多做說明。

有媒體問，有沒有查到是假訊息成分？林右昌表示，昨天最高檢署已經說明過了。

林右昌 假訊息

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