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IPEF未納台／柯辦批綠 外交政策孤注一擲
國民黨立委參選人指美國印太經濟架構（ＩＰＥＦ）首輪名單未納台灣，民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室發言人戴于文表示，台灣命運不能寄託在別人的善意之上。民眾黨認同美國是台灣最重要國際盟友，但過去民進黨在外交政策上孤注一擲，導致台灣在國際社會舉步維艱，步步難行。
戴于文也說，台灣與其他友邦與國際夥伴交往，也多流於口號表面，像是蔡政府推動多年的新南向政策，過去八年的台灣與東南亞國家的經貿成長極其有限，對於推動台灣的經濟成長更是幫助有限。
柯文哲表示，他是三位總統參選人中最沒包袱，他沒有被九二共識限制過，民眾黨也沒有台獨黨綱，保證不會往台獨方向走，也不會接受武力統一。
柯文哲表示，「外交事務」期刊日前幾名學者投書一篇，裡面有一個重要概念來自於諾貝爾獎經濟學家湯瑪斯．謝林多年前所提「再走一步我就開槍」，能真正產生威懾的效果，必須伴隨著「如果你停下來，我就不開槍」的隱含保證。
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