聽新聞
test
0:00 / 0:00

IPEF未納台／柯辦批綠 外交政策孤注一擲

聯合報／ 記者林縉明／台北報導
台灣民眾黨總統參選人柯文哲表示，民眾黨沒有台獨黨綱，保證不會往台獨方向走。記者陳正興／攝影
台灣民眾黨總統參選人柯文哲表示，民眾黨沒有台獨黨綱，保證不會往台獨方向走。記者陳正興／攝影

國民黨立委參選人指美國印太經濟架構（ＩＰＥＦ）首輪名單未納台灣，民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室發言人戴于文表示，台灣命運不能寄託在別人的善意之上。民眾黨認同美國是台灣最重要國際盟友，但過去民進黨在外交政策上孤注一擲，導致台灣在國際社會舉步維艱，步步難行。

戴于文也說，台灣與其他友邦與國際夥伴交往，也多流於口號表面，像是蔡政府推動多年的新南向政策，過去八年的台灣與東南亞國家的經貿成長極其有限，對於推動台灣的經濟成長更是幫助有限。

柯文哲表示，他是三位總統參選人中最沒包袱，他沒有被九二共識限制過，民眾黨也沒有台獨黨綱，保證不會往台獨方向走，也不會接受武力統一。

柯文哲表示，「外交事務」期刊日前幾名學者投書一篇，裡面有一個重要概念來自於諾貝爾獎經濟學家湯瑪斯．謝林多年前所提「再走一步我就開槍」，能真正產生威懾的效果，必須伴隨著「如果你停下來，我就不開槍」的隱含保證。

柯文哲 民眾黨 台獨 戴于文 九二共識 新南向政策 IPEF

延伸閱讀

柯文哲存款比去年多288萬元 陳佩琪也驚訝給答案

禁幫藍營小雞站台條款有漏洞？ 柯文哲爆影片早錄好：只是沒拿出來用

回來吧！喊話郭台銘回國民黨 趙少康招手白營：跟柯文哲不對決

影／柯文哲宣傳車人行道違停 柯美蘭競辦致歉：請市府裁罰

相關新聞

藍揭IPEF交涉密件 批蕭美琴對美卑躬屈膝

國民黨台北市立委參選人徐巧芯等人昨揭露一份被列為密件的「行政院及所屬機關涉外工作聯繫通報表」，指去年四月十八日台美雙邊會...

冷眼集／雞蛋全放一籃子 只能看美國臉色

台美之間近年來被認為是斷交後關係最佳，不過由美國發起的「印太經濟架構」（ＩＰＥＦ）去年展開談判，首輪名單卻未見台灣，如今...

桃花酒駕連環爆 藍批政府貪腐

二○二四大選倒數，衛福部官員桃花事件、民進黨台東縣黨部主委酒駕爭議連環爆。國民黨主席朱立倫昨砲轟民進黨執政近八年，社會太...

IPEF未納台／綠營：不應公布密件危害談判

國民黨立委參選人徐巧芯昨揭露涉外的內部文件，指政府開放萊豬進口卻換不到參與印太經濟架構（ＩＰＥＦ）。對此，民進黨表示，解...

IPEF未納台／陳揆：正持續參加 莫選舉操作

國民黨昨拿出文件批評，指台灣已開放萊豬、福食等，卻未被納入印太經濟架構（ＩＰＥＦ），顯示美方不支持台灣加入區域經濟整合。...

IPEF未納台／柯辦批綠 外交政策孤注一擲

國民黨立委參選人指美國印太經濟架構（ＩＰＥＦ）首輪名單未納台灣，民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室發言人戴于文表示，台灣命...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。