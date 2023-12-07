IPEF未納台／陳揆：正持續參加 莫選舉操作

國民黨昨拿出文件批評，指台灣已開放萊豬、福食等，卻未被納入印太經濟架構（ＩＰＥＦ），顯示美方不支持台灣加入區域經濟整合。行政院長陳建仁表示，ＩＰＥＦ架構還在形成中，台灣正持續參加，盼在野黨莫為選舉私利刻意操作；行政院副院長鄭文燦表示，台美各方面交流合作多，走在正確的道路上，台灣在國際外交經貿遇到困難，應該團結努力爭取機會，而不應想辦法扯後腿。

對於媒體詢問藍營揭露文件是否屬實？鄭文燦僅表示，三位台北市議員說是內部流出的經貿談判辦公室文件，如果是真實的，如何流出？如何取得？是不是合法方法？必須事後調查。

陳建仁表示，台美關係近年愈來愈好，這幾年來，台美間簽署了「台美廿一世紀貿易倡議」的首批協定，以及在避免雙重課稅這個部分上也有所進展，ＩＰＥＦ架構實際上現在還在形成當中，台灣也正在持續參加，行政院希望在野黨能夠跟政府一起來努力，爭取台灣能夠在ＩＰＥＦ有所貢獻，而非為了選舉私利刻意操作，非國人所樂見。

行政院經貿辦公室表示，政府對於印太經濟架構會密切注意，依據目前所觀察到的最新發展，尚不會對我國有不利的影響，台美關係的進步不應以一份看似為沙盤推演的參考文件質疑。

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