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新聞眼／桃色、酒駕、特權…執政應用更高標準律己

聯合報／ 本報記者蔡晉宇
民進黨近期爭議事件的主角們，左起鄭文燦、陳凱凌、潘孟安、賴清德。圖／聯合報系資料照片
民進黨近期爭議事件的主角們，左起鄭文燦、陳凱凌、潘孟安、賴清德。圖／聯合報系資料照片

民進黨爭議事件連環爆，桃色、酒駕、特權違建樣樣來。每當綠營有新的負面事件發生時，民進黨總會反指藍白陣營也有同樣事件，疾呼社會要用相同標準檢視，但卻忘了現在是自己在當家。身為執政黨，未能用更高標準嚴以律己，永遠都是「綠能你不能」的雙標，無怪乎賴清德青年票慘澹。

蔡總統二○二○年以創紀錄八一七萬高票連任，年輕人對清廉、改革有高度期許，然而這幾年，官箴敗壞、貪汙事件頻傳。行政院副院長鄭文燦的疑似桃色案，在無法證實「開房間」影片是造假情況，疑雲未解；近來涉及光電案的台南市前經發局長陳凱凌也被監察院彈劾。從中央到地方，都讓民眾聞到執政久了的腐朽味。

民進黨的雙標，印證在住宅、土地爭議上，加深年輕人不平及相對剝奪感。賴清德競選總幹事潘孟安被質疑入住建商豪宅，賴競總要求不要歧視南部北上打工的人，但先不論可能衍生出的利益輸送問題，光房租每月六萬八千元，比大量北漂年輕族群薪水還高，年輕人不知作何感想。

近來藍綠隔空交戰違建議題，民進黨砲火連發，甚至組成了「絕地武士」連線，點名有違建的藍營立委參選人直球對決；但對於賴清德萬里老家爭議，扯來扯去一個多月，還是沒有一個清楚交代，民眾只會覺得民進黨的雙重標準再添一樁。

六成民意不滿民進黨一黨獨大、期待政黨輪替，賴清德競選總統，苦於中間選票難以拓展，流失的年輕選票也要快速找回來，但這不能單靠包裝行銷，首要之務還得先正視自家根本問題，虛心檢討、誠實面對選民。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

民進黨 賴清德 違建 陳凱凌 潘孟安 鄭文燦

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