王鴻薇續批豪宅 潘孟安今提告

國民黨立委王鴻薇揭露民進黨總統參選人賴清德競選總幹事潘孟安入住建商豪宅「力麒御品」，屋主還是近年在屏東拓展版圖的光電業「力能能源」董座，潘孟安稱自己以六萬八千元承租。王鴻薇昨要求潘孟安比照新竹市長高虹安自清方式，秀出證明以昭公信。賴清德競總發言人郭雅慧昨表示，王鴻薇烏龍爆料不道歉，潘孟安已擬好訴狀，今天提告。

「民進黨是否忘了當初如何修理高虹安？」王鴻薇昨接受廣播專訪說，高虹安身為新竹市長，男友租用在新竹有都更案的建商房子確實不適當，但當時高虹安將租約、匯款證明貼在臉書上。反觀潘孟安，賴競辦說有秀租約、也拿出匯款單，實際上距離媒體有段距離拍攝，放大也無法看見實際內容；賴競辦不給媒體近拍，她要求比照高虹安秀出證明卻沒下文。

王鴻薇說，民進黨稱「潘孟安不過是一介平民」，還把潘孟安比喻為「和北漂青年一樣租屋」，稱她「看不起北漂青年」，但「這到底是什麼比什麼？」她說，就算是一個北漂中年，會去租個六十二坪、雙車位，每月六萬八千元租金的豪宅嗎？

王鴻薇質疑，力能能源與母公司天方能源在潘孟安擔任屏東縣長時到屏東圈地，潘孟安為了綠能成立「綠能專案辦公室」，更在屏東四鄉鎮成立光電特區，四家進駐業者背後實力都很雄厚；這四家不包含天方，天方是「關門後又補進去的」，潘到台北之後住進董座家，這裡面沒有問題嗎？

賴清德競總發言人郭雅慧表示，潘孟安已出示租賃契約及匯款單據，連租屋位址、格局、租期都說明得一清二楚，王鴻薇為了替自己博取版面及聲量，面對自己烏龍爆料不但不道歉，甚至繼續惡意造謠、混淆視聽，手段拙劣不堪。

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