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遭批無法加入IPEF 外交部：台美貿易機制已含相關內容

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
拜登總統等14個IPEF會員國領導人11月16日在APEC峰會場邊舉行會議。記者劉先進／攝影
拜登總統等14個IPEF會員國領導人11月16日在APEC峰會場邊舉行會議。記者劉先進／攝影

國民黨今舉行記者會，批評蔡政府開放萊豬等，仍無法加入「印太經濟架構」（IPEF）。外交部對此表示，台美正在進行「台美21世紀貿易倡議」的談判，其內容加上台美「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）、「科技貿易暨投資合作架構」（TTIC）等機制，已完整涵蓋IPEF架構下的內容。

外交部指出，各國以區域、雙邊等多個管道推動對外經貿關係，自屬常態。美國於去年5月啟動「印太經濟架構」（IPEF）談判後，台美即於6月宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」談判，此倡議的內容，加上台美已運作多年的「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）、「科技貿易暨投資合作架構」（TTIC）等機制，已經完整涵蓋IPEF架構下的貿易、潔淨能源、公平經濟等重要支柱。

外交部表示，「台美21世紀貿易倡議」在啟動談判一周年之際，即於今年6月完成首批協定簽署，而美國會也在短時間內通過實施法案，並獲美國拜登（Joe Biden）總統簽署生效。目前台美雙方並已展開第二階段談判。此外，台美企業關注的雙重課稅議題，也在美國會及行政部門的支持下取得明顯進展。

外交部說，台美關係各項正面發展成果，國人有目共睹，也是國內各界、相關部會以及外館同仁積極努力的結果。外交部對於在野黨人士刻意忽略事實，蓄意扭曲台美關係的評論，深感遺憾。

外交部表示，民眾有權利獲得完整資訊，政治人物也有義務守護民主程序價值，提供議題的全貌，而非為政黨或個人私利，刻意斷章取義，誤導輿論。外交部再次呼籲各方負起應有社會責任，同時提醒民眾謹慎判讀。外交工作有其延續性，外交部也將秉持一貫行政中立的立場，以國家利益為考量，積極推動台美關係，持續深化雙邊各層面的交流合作。

外交部 台美關係 IPEF

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