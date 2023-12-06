租屋被指入住建商提供豪宅 潘孟安明天提告王鴻薇

國民黨立委王鴻薇日前爆料民進黨總統參選人賴清德競選總幹事潘孟安入住「力麒御品」，質疑是建商提供的豪宅，潘出示租屋契約及匯款資料後，王鴻薇今天又要求潘的資料應該在臉書公開。賴清德競選總部發言人郭雅慧今天表示，王鴻薇烏龍爆料不道歉，潘孟安已擬好訴狀，明天提告。

郭雅慧表示，潘孟安早已出示相關租賃契約、匯款單據，甚至連租屋位址、格局、租期都說明得一清二楚，王鴻薇為了替自己博取版面及聲量，面對自己的烏龍爆料，不但不道歉，甚至繼續惡意造謠、混淆視聽，手段拙劣不堪。

郭雅慧表示，為杜絕如王鴻薇這般為選舉利益的抹黑風氣，潘孟安已經擬好訴狀，準備明天按鈴提告，遏止選舉歪風。

賴競總日前出示潘孟安的租賃契約與付款證明，強調每月都有付6萬多元房租，譴責國民黨不實汙衊。根據資料，潘孟安居住的房屋格局是三房一廳，由練姓助理出面承租，發言人陳世凱也出示591租屋網資料，強調6萬多元房租符合行情。

賴競總也說，潘孟安並未在台北置產，為了協助輔選，透過友人協助，由助理租房、助理簽約，而此租屋處位於萬華，不僅有簽訂租約，也都按月繳租金，有租約、匯款紀錄證明，而且是跟助理一起租、一起住。

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