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藍營指美國不願讓台灣加入IPEF 未來還有機會？蕭美琴這麼說

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
國民黨6日拿出機密文件批評蔡政府開放萊豬，和福食，美方仍不願讓台灣加入印太經濟架構（IPEF）。對於台灣還沒有機會加入IPEF？民進黨副總統參選人蕭美琴表示，還要再努力，但不是只有美國這一關。記者曾原信／攝影
國民黨6日拿出機密文件批評蔡政府開放萊豬，和福食，美方仍不願讓台灣加入印太經濟架構（IPEF）。對於台灣還沒有機會加入IPEF？民進黨副總統參選人蕭美琴表示，還要再努力，但不是只有美國這一關。記者曾原信／攝影

國民黨今上午舉行記者會，拿出機密文件批評蔡政府開放萊豬和福食，美方仍不願讓台灣加入印太經濟架構（IPEF），台灣還沒有機會加入？民進黨副總統參選人蕭美琴表示，還要再努力，但不是只有美國這一關。

國民黨台北市立委參選人徐巧芯今上午揭露行政院政委鄧振中、時任駐美代表蕭美琴，去年4月與美國貿易代表戴琪雙邊視訊的談話要點，指美方當時未正面回答是否邀請台灣加入印太經濟架構（IPEF），顯示不支持台灣加入區域經濟整合。

蕭美琴今繼續立委輔選行程，與民進黨立法委員參選人吳沛憶一同在萬華老濟安青草茶店品茶，被問及台灣加入IPEF還有沒有機會？她表示還要再努力，不過不是只有美國一個國家需要說服。

2024選舉 2024總統選舉 蕭美琴 IPEF

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