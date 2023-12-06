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賴清德造勢發免費便當 徐巧芯檢舉：別說20元大於100元

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
國民黨北市議員徐巧芯向法務部檢舉賴清德。圖／徐巧芯辦公室提供
國民黨北市議員徐巧芯向法務部檢舉賴清德。圖／徐巧芯辦公室提供

國民黨北市議員徐巧芯日前稱發送20元的壽麵，造成轄區內里長遭檢調問訊，她今天在臉書發文指網友私訊通報，民進黨總統參選人賴清德造勢發便當，因此提出事證向法務部檢舉，「別跟我說民進黨數學是20大於100。」

據了解，賴清德日前竹東鎮舉辦後援會活動，現場發放免費便當給民眾，而賴清德在致詞時詢問台下支持者「現在竹東便當大概多少錢？」支持者答「100元」，他回應說，如果中國人靠服貿湧入，就可能以80元或更低價錢削價與台灣店家競爭。

對此，有網友私訊徐巧芯，與她日前稱里長遭約談的20元壽麵相比。她說，身為正義小天使，所以向法務部調查局檢局，並提供賴清德造勢場合喊凍蒜、賴清德問便當多少錢底下回答一個100元，以及參與的一般民眾搶領便當還發券等影片、新聞佐證。

徐巧芯酸說，法務部調查局記得早上6:00去敲賴清德大門，也就看看檢調會不會雙標。

賴清德 便當 徐巧芯

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