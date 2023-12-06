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開放萊豬輻食無助加入IPEF 趙怡翔嗆徐巧芯公開機密危害談判

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
國民黨台北市立委參選人徐巧芯等人今指，前駐美代表蕭美琴去年4月就知道，我方開放萊豬與福食也無法獲邀加入印太經濟架構（IPEF），並公開機密文件，遭賴競總發言人、台北市議員趙怡翔反嗆，公開機密文件無助於談判。圖／聯合報系資料照片
國民黨台北市立委參選人徐巧芯等人今指，前駐美代表蕭美琴去年4月就知道，我方開放萊豬與福食也無法獲邀加入印太經濟架構（IPEF），並公開機密文件，遭賴競總發言人、台北市議員趙怡翔反嗆，公開機密文件無助於談判。圖／聯合報系資料照片

美國去年5月啟動印太經濟架構（IPEF），但首輪名單未納入台。國民黨北市松山信義立委參選等人今爆料，去年4月一場與美方會談中，時任駐美大使蕭美琴早知開放萊豬與福食(日本福島核災區食品)付出政治代價仍無法獲邀。賴競總發言人、台北市議員趙怡翔反嗆，解決問題不應用公布機密文件方式危害談判進程，應理性務實共同找解套，是擔任立委人選最基本要求。

趙怡翔指出，台灣在國際參與本來就有他的困難，無論是從馬政府時期盼能加入跨太平洋夥伴協定（TPP）到近期討論的IPEF，中國打壓無所不在，這是任何政黨、政治人物必須面對的。但解決方式，不應是公布政府機密文件，危害談判進程，應放下政治口水，拓展國際合作，爭取更多支持，改善台灣國際處境。

趙怡翔說，IPEF至今未完成談判，同時在美國國內壓力下，拜登政府已宣布暫緩數位貿易章節，甚至共和黨候選人表示當選後立刻撤銷該架構，顯見這項協定的未來充滿不確定性。

趙怡翔指出，相對而言台美21世紀貿易倡議已達成第一階段協議，並獲得美國參眾兩院跨黨派支持及美國總統簽署，台美雙方也正針對數位貿易、標準、國營事業，以及非市場政策等議題進行第二階段談判。

趙怡翔說，這些都是蕭美琴任內實際成績，也是國內企業能感受成果。呼籲無論是外貿或外交都應理性務實以對，共同尋找解套，這應該是擔任立委人選最基本自我要求。

趙怡翔 美國 IPEF

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