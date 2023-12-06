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賴清德：中國流行傳染病情勢嚴峻 籲請政院完整掌握
民進黨主席賴清德今天在民進黨中常會表示，最近中國有多個流行傳染病，根據國際媒體報導，情勢相當險峻，呼籲行政院要有完整掌握。
賴清德指出，建請行政院衛福部作完整的流行性監控，公共衛生的預防須全面到位，醫療院所的流行病診治相關措施也請預先要備妥，包括人力、物力以及空間，以因應國人的需求。
賴清德說，敬請全體國人要特別做好個人防護工作，避免台灣社會受到中國這一波流行性疾病的影響。
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