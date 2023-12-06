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蔡總統接見北美僑領 「半導體女王」父親蘇春槐也來了

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天接見「2023年北美各地台灣會館、台灣中心暨台灣協會回國訪問團」，超微執行長蘇姿丰的父親蘇春槐（前排紅領帶者）也在列。圖／總統府提供
蔡英文總統今天接見「2023年北美各地台灣會館、台灣中心暨台灣協會回國訪問團」，超微執行長蘇姿丰的父親蘇春槐（前排紅領帶者）也在列。圖／總統府提供

蔡英文總統今天接見「2023年北美各地台灣會館、台灣中心暨台灣協會回國訪問團」，超微執行長蘇姿丰的父親蘇春槐也在列。接見開始前，副總統賴清德也到場向僑胞握手致意，感謝鄉親從海外回來支持台灣。

蔡總統致詞時首先歡迎訪團回到故鄉訪問，還記得上次北美各地的台灣會館、台灣中心及台灣協會組團回來台灣，已經是2017年的事情。今天很高興可以在總統府接待鄉親們，利用這個機會交換意見。

蔡總統提到，今天現場有許多老朋友，這幾年她出訪友邦，在過境美國的僑宴上也都有見到大家，非常感謝大家長期支持台灣，做台灣堅實的後盾。

蔡總統指出，多年來，大家在海外為台灣和美國、加拿大，建立起交流的橋梁，也辦理遊行、連署，支持台灣加入國際組織，拓展國際空間；並持續服務鄉親、促進僑界團結，像是僑界每年舉辦的「台灣傳統周」、「台灣藝文節」等活動，都凝聚年輕世代的台美人，傳承及行銷台灣文化，真的非常感謝大家的努力。

蔡總統說，大家都很關心台灣的發展，台灣這幾年雖然面對疫情和國際局勢變化等挑戰，但依然穩健地推動各項政策，克服挑戰，增強國力。

蔡總統接著說，現在台灣的世界競爭力排名是全球第六，在「國家創業環境指數」排名全球第三；未來，政府也會持續推動產業轉型升級及淨零轉型，讓台灣能夠掌握世界趨勢，不斷提升競爭力。

蔡總統表示，訪團行程除了來台北，也會到彰化、台南及高雄參訪，相信大家都能感受到台灣的改變和進步。希望大家能夠常常回來，把台灣發展的成果、在台灣的所見所聞，分享給在美國、加拿大的親朋好友，讓更多人認識台灣、支持台灣。最後，她也祝福訪團行程順利，有豐富的收穫。

美國 蔡英文 蘇姿丰

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