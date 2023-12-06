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【即時短評】柯文哲勿成新潮流的「攪屎棍」

聯合報／ 本報記者程平
民進黨總統參選人賴清德競總主委姚立明昨說，民眾黨總統參選人柯文哲就像「攪屎棍」，幫忙拉垮國民黨，他才好打。圖／聯合報系資料照片
民進黨總統參選人賴清德競總主委姚立明昨說，民眾黨總統參選人柯文哲就像「攪屎棍」，幫忙拉垮國民黨，他才好打。圖／聯合報系資料照片

民進黨總統參選人賴清德競總主委姚立明昨說，民眾黨總統參選人柯文哲就像「攪屎棍」，幫忙拉垮國民黨，他才好打。而若選情發展真的如姚立明所說，柯文哲與國民黨「勾勾纏」，是在幫忙民進黨把國民黨攪成一團亂，恐怕真正幫到的不是民進黨，而是柯文哲最痛恨的新潮流。

柯文哲是不是真如攪屎棍？不清楚，但在藍白整合的過程中，柯文哲為了以小博大、操作槓桿，的確不斷試圖製造藍營內部矛盾。柯文哲幾次拜訪立法院前院長王金平，試圖用立法院長為誘餌分裂藍營；柯文哲再與高雄市前市長韓國瑜會面，製造「柯韓配」的想像，但最終王金平、韓國瑜不為所動，堅持國民黨的團結。

柯文哲並在藍白政黨協商過程中，無視國民黨政黨實力，堅持採用全民調，還拿出特定民調貶抑國民黨；其後就算簽下了六點協議，也可以顛覆統計學者對誤差範圍的認知，翻臉不認帳，反硬扣國民黨要他讓6趴的帽子，在網路帶起風向，醜化談合作的國民黨，導致協商陷入僵局。

就在截止登記前關鍵時刻，柯文哲又找上鴻海創辦人郭台銘上演君悅鴻門宴，企圖將國民黨總統參選人侯友宜請君入甕，但柯文哲的計謀卻被一再隱忍的侯友宜揭穿。侯友宜公開唸出柯文哲發來的簡訊，讓世人知道柯文哲在侯郭之間操作兩面手法，公開透明不過是美麗的話術，藍白就此分道揚鑣。

藍白各自登山後，柯文哲聲勢急轉直下，雖然嘴上說兄弟登山各自努力，但發言仍不忘巴著國民黨製造聲量。先是冒出藍營傳話給他要給他2億美元當副手；又說「藍綠本一家」，民進黨吃肉，國民黨啃骨；更諷刺國民黨副總統參選人趙少康是侯友宜很好的保母。柯文哲似乎是忘了，「秉持不互相攻擊的原則」是他對藍營的分手宣言。

快人快語，是柯文哲從政聲量的來源；選戰競爭，柯文哲要拉高民眾黨的氣勢也無可厚非。但靠著抹黑攻擊藍營，而被賴陣營當成拉垮國民黨的攪屎棍，表面上得利的是賴清德，實則是柯文哲最痛恨的新潮流獲益，柯文哲若要避免自己變讓新潮流受益的攪屎棍，或許要調整炮口，變成修理鯨吞台灣者的打狗棒。

柯文哲 國民黨 藍白

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