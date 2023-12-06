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衛福部處長婚外情「屬私領域」 律師：輕描淡寫不恰當

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
衛福部秘書處長許朝程遭媒體驚爆婚外情，衛福部長薛瑞元今天表示，這是屬於私領域，目前會再觀察是否影響到許處長公務上的表現。記者潘俊宏／攝影
衛福部秘書處長許朝程遭媒體驚爆婚外情，衛福部長薛瑞元今天表示，這是屬於私領域，目前會再觀察是否影響到許處長公務上的表現。記者潘俊宏／攝影

衛福部秘書處長許朝程遭爆，與任職於新北市衛生局時期的下屬陳女發生婚外情，衛福部長薛瑞元說，暫時不會對許進行調查或其他處置，私領域的問題由他自己面對、錯了就改，律師游開雄認為，首長輕描淡寫的說法不太恰當，就社會觀感，還是要給予一定的道德譴責，或要求公務員潔身自愛。

許朝程被周刊踢爆與昔日女下屬有婚外情，男女主角都曾在新北市衛生局服務，許曾是新北市衛生局副局長，工作能力頗受肯定，今年6月調往中央單位，女主角曾是新北市衛生局科長，目前也已離開原單位。

國民黨立法院黨團今為此舉行記者會，立委林為洲說，如果對婚姻不忠爆發桃色事件，而不會受到處分，而且還會升官，會產生「破窗理論」，將會變成大家有樣學樣，反正都不會有事。

據公務員服務法第6條規定，公務員應公正無私、誠信清廉、謹慎勤勉，不得有損害公務員名譽及政府信譽之行為。難道婚外情沒有損害公務員名譽，沒損害政府信譽，難道許朝程車震是好的事情？

立委游毓蘭則質疑，薛瑞元自詡是有律師執照的醫師、部長，難道法律都沒有讀得很通？釋字791號宣告通姦罪違憲，112年憲判字第4字判決宣告「唯一有責配偶不得訴請離婚違憲」，國家的法律對婚姻當中維持忠誠的元配，越來越沒有保障。

衛福部官方昨回應，「許處長過去這段期間處理公務表現主動積極，至於他私領域的事，宜由本人處理較為妥適，不宜由衛福部來說明。」衛福部長薛瑞元今出席立法院社福衛環委員會前受訪表示，暫時不會對許進行調查或其他處置，私領域的問題由他自己面對，錯了就改。

許朝程今則在臉書發文表示，「針對報載內容，是我個人行為不當傷害了家人，也造成機關及長官的困擾，我要向太太、雙方家人以及工作同仁致歉，未來會謹守本分深刻反省，盼能求得原諒。」

游開雄則認為，看到衛福部對於許朝程的作為，似乎認為沒有影響到公務所以不會做處置，但公務人員法應該有上位的概括性道德規範，或者公務員應該要潔身自愛的立法理由做道德性規定，加上「放蕩」行為已隨通姦除罪化，從「公務員服務法」第5條移除，不過法律是最低的道德標準與界線，在不到需要法律懲處的狀態下，站在一般民眾的觀感，還是會認為，首長輕描淡寫的說法不太恰當。

游開雄說，基於社會觀感，還是要給予一定的道德譴責，或者要求要求公務員潔身自愛，應該要求做為表率，予以呼籲或者道德勸說，公部門這部分的作為，還是對社會觀感不好有影響，只能說社會觀感或者道德規範，只要這個行為沒有影響到公務執行或與其連結，甚至很難用這條法律規範。

公務員 衛生局

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