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渡假園區BOT案猶疑不定影響權益 監院糾正金門縣政府

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
渡假園區BOT案猶疑不定影響權益，監院糾正金門縣政府。本報系資料照
渡假園區BOT案猶疑不定影響權益，監院糾正金門縣政府。本報系資料照

監委陳景峻、蘇麗瓊今天表示，金門縣政府辦理「金門渡假園區BOT案」從2013年3月簽訂契約至今，在廠商構成重大違約情事時猶疑不定，直到2020年才終止契約進入司法程序，影響機關權益，監察院通過糾正。

二位監委表示，金門縣林務所在2011年規畫利用林務所閒置苗圃用地，依促參法採民間自行規劃申請方式，辦理「金門縣綠色休閒渡假園區興建、營運及移轉案」，並在2013年3月與金門渡假村公司專案設立的樂活公司簽訂投資契約。履約至今歷經4任縣長、10多年，耗資833萬餘元委託專業服務廠商，以及許多公務行政人力處理成本，卻只收取土地租金20萬餘元，毫無任何營運收益；最後又增加訴訟成本，土地暫時無法收回利用，財務效益低落。

二位監委指出，在履約期間，金門縣政府未積極管控融資契約簽訂期程及自有資金籌措狀況，工程因籌資問題從2016年1月停滯不前，未能依限完成設施興建營運；之後又未積極處理履約爭議，在工程進度嚴重落後20%以上且未能在興建期內完成相關設施，已構成重大違約情事時，猶疑不定、當斷未斷。

二位監委表示，直到2020年終止契約，全案進入司法程序，導致已施作的鋼骨結構旅館建物，因長期裸露欠缺保護而嚴重鏽蝕，形成公共安全隱憂，傷害政府施政形象，皆有嚴重疏失。經調查後，監院財政及經濟委員會今天通過兩人提案，糾正金門縣政府。

金門 司法 財務

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