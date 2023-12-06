民進黨台東主委簡維國酒駕肇事辭黨職、未辭議員 綠肯定主動負責

民進黨雖重申「酒駕零容忍、絕不寬貸」，但日前酒駕肇事的民進黨台東縣黨部主委、議員簡維國僅辭主委、未辭議員。立委劉櫂豪表示，簡維國上任議員以來，議會專業問政及積極服務深受鄉親肯定。對於疏忽酒駕，簡當下依照規定處理並坦然面對、深感自責內疚，以負責任的態度主動辭職民進黨部主委，他希望簡繼續努力，繼續為台東公共事務打拚。

簡維國本月2日發生交通事故後被測出0.16毫克酒駕，簡昨發表聲明道歉，自承不該心存僥倖，當天民進黨中央建請中執會提案送交中評會議處，當晚簡再向縣黨部發聲明辭去主委一職。外界認為簡可能受黨中央壓力被迫辭去，不過，簡表示，他去職是個人因素，沒有受到任何壓力。

簡維國說，他日前發生酒駕不良示範，避免影響黨的形象及2024總統和立委大選，自己辭去縣黨部主委和台東縣總統暨立委聯合競選總部副主任委員一職；黨部也依組織規章繼續後續事宜，運作都會正常，不會因他個人因素影響到整個團隊士氣，大家仍團結一致。

簡是否應辭去議員？國民黨台東立委參選人黃建賓表示，佩服簡第一時間即向各界致歉、面對問題的勇氣，後續就依相關法令規定辦理，他和黨部都一致呼籲酒後不開車、酒駕零容忍，行車安全要注意。

民進黨台東立委參選人賴坤成競選總部總幹事王泰捷表示，酒駕零容忍一直都是黨的態度，很遺憾在這麼重要的時刻發生這件事，為利後續整合黨部與競選總部的輔選功能，相信接任的代理主委會全力配合競選總部的運作。

民進黨台東縣黨部也根據規章，由評議委員召集人鄭榮基訂於12月19日召開臨時執行委員會推選代理主委。由於選戰剩1個多月，新任主委能否順利堆動輔選事務，備受關注。 酒駕衝擊黨形象，民進黨台東縣黨部主任委員、議員簡維國昨發聲明辭去主委及競總副主任一職，黨部將於19日推選代理主任委員。本報資料照片

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