潘孟安租光電董座豪宅 王鴻薇：忘了當時怎麼打高虹安？

國民黨立委王鴻薇前天揭露民進黨總統參選人賴清德競選總幹事潘孟安入住建商豪宅「力麒御品」，屋主還是近年在屏東拓展版圖的光電業「力能能源」董座，潘孟安秀租約、匯款單稱「和北漂青年一樣」以6萬8千元租。王鴻薇質疑，當時新竹市長高虹安被抨擊住豪宅時，是將租約、匯款證明Po在臉書，賴競辦卻只在鏡頭前，不給媒體近拍，她要求比照高虹安秀出證明，「至今48小時沒下文」。

王鴻薇上午接受HitFM《嗆新聞》主持人黃揚明專訪，她指出，民進黨是否忘了當初如何修理高虹安？她認為，高虹安身為新竹市長，該建商在新竹有都更案，男友租建商房子確實不適當。但當時高虹安是將租約、匯款證明，都po在臉書上。反觀潘孟安，賴競辦說有秀租約、也有拿出匯款單，稱王鴻薇爆料烏龍，實際上卻是媒體有一段距離拍攝，放大也無法看見實際內容。

王鴻薇說，民進黨稱「潘孟安不過是一介平民」，還把潘孟安比喻為「和北漂青年一樣租屋」，稱她「看不起北漂青年」。「這到底是什麼比什麼？」她說，，就算是一個北漂中年，會去租一個62坪、雙車位，每月6萬8千元租金的豪宅嗎？

賴競辦稱6萬8千元符合當地行情，王鴻薇說，力麒御品甚至沒有在出租，即便該建案未完全住滿，也沒有在出租；力麒御品更自稱是「全區最頂級豪宅」，租金要如何和「當地行情」相比？

王鴻薇說，更重要的是潘孟安雖然卸下屏東縣長職務，已經沒有官職，「但對賴清德的影響什麼？」眾所皆知潘孟安是賴清德重要左右手。

另一方面，王鴻薇也質疑，力能能源與母公司天方能源在潘孟安擔任縣長時，進入屏東圈地。潘孟安為了綠能成立「綠能專案辦公室」，更在屏東四鄉鎮成立光電特區，四家進駐的業者背後實力都很雄厚；這四家不包含天方，天方是「關門後又補進去的」，如今潘到台北後又住進董座家，「這裡面沒問題嗎？」

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