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前監委批特別預算浮濫成皇帝條款 光電板、文宣都能用

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
前監委仉桂美（圖右一）今表示，執政黨在國會過半下，將特別預算浮濫擴大使用，特別預算科目還可以一反會計法常識流用，據她所知，包括光電板、政府文宣都有用到，已成為「皇帝條款」。記者程遠述／攝影
前監委仉桂美（圖右一）今表示，執政黨在國會過半下，將特別預算浮濫擴大使用，特別預算科目還可以一反會計法常識流用，據她所知，包括光電板、政府文宣都有用到，已成為「皇帝條款」。記者程遠述／攝影

新黨不分區立委參選人、前監委仉桂美今舉行記者會表示，執政黨在國會過半下，將特別預算常態化並浮濫、擴大使用，且特別預算舉債也沒有顯示在政府宣稱的舉債帳目上，特別預算科目還可以一反「會計法」常識流用，據她所知，包括光電板、政府文宣都有用到，已成為「皇帝條款」。

新黨今在其中央黨部舉行記者會，新黨主席吳成典等人也出席。仉桂美指出，擔任監委期間長期關注特別預算使用，過去幾任總統，特別預算多用在救災、解決不可抗力的公共問題等。

但現在執政黨擁有國會多數，頻繁拿特別預算法源「預算法83條」中「重大政事」的要件來適用、編列特別預算，納入了像輕軌、食品安全建設等應該或原本就有編列公務預算的計畫。

仉桂美並表示，因為特別預算不受每年舉債額度不得超過其總預算及特別預算歲出總額之15%限制，不僅可能「藏債」，也恐有政府將部分支出隱藏在特別預算之虞。

仉桂美指出，特別預算因其應對戰爭、災變及重大變故、重大政事等特別性，使用上凍結「預算法」、「公債法」與「財政紀律法」規範，突破計畫科目流用，也就是可以用在非原本設定用途的別項目上，甚至也可突破公開招標和限制性招標的要件，這放在全世界都沒有這樣做，儼然已成「皇帝條款」。

仉桂美表示，現政府使用特別預算不斷膨脹，嚴重破壞財政紀律與透明精神，且例如第三期前瞻計畫，地方配合款執行率僅有65％，代表地方財政難以支應配合款，已成地方財政負擔。

仉桂美並說，據國債鐘到11月統計，政府債務約5兆8千億，每一個人負擔約24萬元，勞退、國民基金等政府有關公基金全部虧損，國家潛藏債務高達20兆，這換在民股企業發生，管理層早該辭職，加上特別預算舉債，未來償還債務窟窿補不完、全會落在青壯及年輕人身上，有違公平正義原則。

仉桂美指出，呼籲大眾應讓小黨進入國會，監督執政者不能濫用特別預算，她甚至主張應比德國基本法第１１５條，應將公共債務舉債上限入憲法進行拘束。

新黨表示，近期特別預算包括前瞻基礎特別條例 4200億元、新式戰機採購特別條例2500億元、嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例(已廢止)8400億元、海空戰力提升計畫採購特別條例2400億元、疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例3800億元。

新黨 債務 共享經濟

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