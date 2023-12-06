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影／綠批住違法豪宅 馬文君揭「豪宅」價值喊告

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
國民黨立委馬文君遭爆料，在南投埔里住家是在國有農地上的違規豪宅莊園。民進黨今開記者質疑，馬文君反駁喊告。圖／民眾提供
國民黨立委馬文君遭爆料，在南投埔里住家是在國有農地上的違規豪宅莊園。民進黨今開記者質疑，馬文君反駁喊告。圖／民眾提供

國民黨立委馬文君遭爆料，在南投埔里住家是在國有農地上的違規豪宅莊園。民進黨今開記者質疑是特權圈地，違法擴建占用；馬文君重申，土地、建物均合法，綠營口中的「豪宅」更是逾30年且價值不到10萬元的老房子，沒廉租或竊占等問題將告對手蔡銘軒誹謗，並痛批，她依法承租還繳稅，賴清德的老家連稅都沒繳，真的違建卻不拆，呼籲綠營要不要檢視一下，不要雙標。

民進黨發言人張志豪、南投縣議員沈夙崢及立委參選人蔡銘軒今開記者會，張質疑，馬文君家族長期廉租700坪國有農地違法蓋豪宅，台中顏家、彰化謝家、汐止廖家、中和張家及花蓮傅家也有土地爭議，違建占用國有地就是國民黨的DNA。

蔡銘軒表示，從空照圖顯示，馬家莊園所在地1990年仍是農地，隔年整地，1992年從草坪搖身一變，成為有廣闊草坪的典雅豪宅，後續還有增建小型建物及道路等，馬文君身為立委知法犯法，擴建占用國有地，質疑她濫用民代身分特權圈地。

沈夙崢則指出，根據財產申報資料，馬家夫婦存款逾千萬元，還有股票、保險等，兩人名下更有56筆土地、5筆建物，堪稱立院「地王」。她在2019年申報埔里忠信段卻改為忠孝段，且顯示有一筆抵押貸款，質疑她躲避查核，且涉申報不實。

對此，立委馬文君痛批，民進黨口中所謂的「豪宅」，是她繼承父親留下來、屋齡逾30年的木造老屋，過去依法繳納房屋稅，現在因房屋價值已不到10萬元，連房屋稅都免徵了。土地也是合法租用，租金跟國人一樣，不是她就能比較便宜。

她也強調，土地合法承租，建築也符合國產署「82721條款」，小型建物是好市多買的組合式儲藏間，隨時可拆卸；而公職人員每年都要申報財產，2019年時地號、名稱等資料都一樣，只是地段名筆誤寫錯，之後就都寫對了，綠營卻漠視。

馬文君說，她已彙整相關資料，將交由主管機關認定，而她沒廉租或竊占國土等問題，因此將對蔡銘軒提告誹謗；而她依法繳房屋稅、合法承租，還要被罵違建，賴清德的老家連稅都沒繳，真的違建卻不拆，綠營要不要檢視一下，不要雙標。

南投縣政府則表示，有關埔里鎮忠信段719地號，該土地為國產署管理，是否違反都市計畫法及農業發展條例等相關法規，縣府將依法辦理。至於違章認定，將依程序由公所查報，再由縣府依規處理。若違反法令，縣府也會依相關法規裁罰。

馬文君 違建 蔡銘軒

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