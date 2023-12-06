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侯曝光精障個資反批衛福部 薛瑞元：錯了就改 別扯政治

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
薛瑞元表示，縱使沒有到違法程度，但公務、行政人員的行為不應該違背法案精神，「錯了就改，沒必要扯到政治。」記者鄒尚謙／攝影
薛瑞元表示，縱使沒有到違法程度，但公務、行政人員的行為不應該違背法案精神，「錯了就改，沒必要扯到政治。」記者鄒尚謙／攝影

國民黨總統參選人侯友宜4日在臉書發布影片、貼文聚焦心理政策，卻將思覺失調症患者個資公布出來，遭質疑涉違反精神衛生法。衛福部長薛瑞元今出席立法院社福衛環委員會前受訪表示，精神衛生法歷經2次修法，新版本雖然尚未施行，但公務、行政體系的人不應該違背法案的精神，也不能推說不知道，錯了就改，沒必要扯到政治。

侯友宜與國民黨副總統參選人趙少康在「回顧台灣首次思覺失調患者挾持公車事件」記者會，談論兩人相遇緣分，侯友宜隨後便在社群網站臉書粉絲專頁發布當年新聞影片。寫下將「全面推動心理及健康促進跨專業合作，提供多元形式的心理健康服務，並優化『年輕族群心理健康支持方案』，並附上當年這起震驚全台的挾持公車事件，更強調，這是台灣首次『思覺失調患者挾持公車事件』。

對此，民進黨質疑侯友宜貼出的影片中「曝光思覺失調症患者長相與姓名」，涉違反精神衛生法，侯友宜臉書粉專上午貼文、下午便移除影片。

薛瑞元昨也說，該舉措非常不妥，恐進一步污名化精神疾患；但侯辦質疑薛行政不中立，呼籲不要衛福部、賴清德競選總部的業務，傻傻分不清楚。

薛瑞元今早出席立法院社福衛環委員會前接受媒體聯訪時回應，「很奇怪，我是就事論事。」當年事件發生時精神衛生法規定並沒有那麼嚴格，但如今通過2次修法，預計明年底上路，法案很明顯揭露出對於精神衛生態度。

「公務、行政體系的人員不能推說不知道。」薛瑞元表示，法案雖然尚未施行，但法律修法的精神已經在立法院通過，大家都應該清楚，縱使沒有到違法程度，但行為不應該違背法案精神，「錯了就改，沒必要扯到政治。」

精神衛生法去年修訂並由總統蔡英文公告，將於113年12月14日實施，明定宣傳品、出版品、廣播、電視、網際網路或其他媒體報導，不得使用與精神疾病有關的歧視性稱呼或描述；並不得有與事實不符，或誤導閱聽者對病人、保護人、家屬及服務病人的人員、機構、法人或團體產生歧視的報導。

國民黨總統參選人侯友宜舉行「回顧台灣首次思覺失調患者挾持公車事件」記者會，並將影片放上臉書，遭質疑曝光精神疾患者個資。本報資料照片
國民黨總統參選人侯友宜舉行「回顧台灣首次思覺失調患者挾持公車事件」記者會，並將影片放上臉書，遭質疑曝光精神疾患者個資。本報資料照片

侯友宜 患者

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