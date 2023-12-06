出生率創新低 國民黨立委參選人推出10項少子化政見

國民黨立委參選人李彥秀、陳菁徽、李明璇、黃健豪今天開記者會，拋出「負1到6歲國家養」政見。他們宣示，未來進入立法院，要結合朝野立委組成少子化的「監督聯盟」，讓台灣出生人口能逆勢增長，解決國安危機。

2010年台灣新生兒僅剩下16萬6千多人，創歷史新低。學者估計，台灣到2050年人口數將下降至2000萬人以下，且超過4成是長者。國民黨4名立委參選人提出十項政見，期盼解決少子化問題。內容包括獎好孕、賀新生、延產假、護母嬰、守身心、成雙子、安高危、圓夢想、助凍卵、保友善。

李彥秀認為，懷孕滿三個月，應可請領每月8000元補助金，直到孩子出生為止。同時也要將100%帶薪產假從8周增加至14周，多出來的6周產假由政府來補助，達到產假薪資公共化。

陳菁徽則說，目前懷孕期間，健保提供14次產前檢查。她認為，政府應該編列專款預算，提供每位母親一次「高層次超音波檢查」，針對胎兒做系統性的全身器官檢查，藉此探測結構是否有先天異常。

陳菁徽表示，政府應針對不孕症夫妻治療（試管嬰兒）給予補助，除首次申請依照現行補助，再次申請補助金額可提高至8萬元。另外，應提供30至40歲女性及受醫師評估因治療影響生育功能的女性（18至30歲）凍卵補助，第一年2萬元，後續5年每年提供2000元保存費補助。

李明璇說，政府應提供家庭產前、產後每胎1萬元的「心理諮商」費用補助額度，協助家庭成員有更完善的身心狀況。另外，目前國人平均生育年齡為32.42歲。超過35歲以上高齡產婦比例高達32.4％，孕婦死亡率高達10萬分之14，遠高於先進國家。政府應針對高齡產婦提供娠紋糖尿病跨科別整合照顧。

黃健豪說，政府應提高生育補助津貼，第一胎補助5萬元、第二胎6萬5000元，第三胎以上補助8萬元。同時提供無自有房子的育兒家庭社會住宅優先承租權，直至孩子6歲為止，並按月補助5000元。

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