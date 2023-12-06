轟衛福部變桃花窟 林為洲曝：下一個是食藥署某簡任官

衛福部秘書處長許朝程遭爆，與任職於新北市衛生局時期的下屬陳女發生婚外情，衛福部長薛瑞元稱，這屬私領域，不用處理。國民黨立委林為洲加碼爆料，聽聞食藥署某簡任官員，也將爆類似事件，難道衛福部變桃花窟？

國民黨立法院黨團今為此舉行記者會，林為洲說，衛福部上樑不正下樑歪，一再爆發桃色事件，近期傳聞食藥署某簡任官員，將會爆出類似事件，難道衛福部變成桃花窟？爆出不名譽事件的官員都不會受到處分，難道現在因為通姦除罪化，對婚姻伴侶不忠，也沒有什麼關係嗎？

林為洲強調，如果對婚姻不忠爆發桃色事件而不會受到處分，而且還會升官，會產生「破窗理論」，將會變成大家有樣學樣，反正都不會有事。根據公務員服務法第6條規定，公務員應公正無私、誠信清廉、謹慎勤勉，不得有損害公務員名譽及政府信譽之行為。難道婚外情沒有損害公務員名譽，沒損害政府信譽，難道許朝程車震是好的事情？

國民黨立委游毓蘭說，衛福部次長王必勝在疫情嚴峻期間，公然陪著小三帶著私生兒在公園散步，揭開了衛福部上行下效的序幕，許朝程車震也只是有樣學樣而已，薛瑞元自詡是有律師執照的醫師、部長，難道法律都沒有讀得很通。

游毓蘭稱，衛福部在民國102年行政院組改時，將內政部家庭暴力防治業務，連同預算、編制通通移撥，她想請教薛瑞元，當太太看到先生和外遇對象在停車場「上上下下、左左右右」時，難道不是一種精神折磨嗎？哪個配偶可以忍受如此的傷害？

游毓蘭指出，釋字791號宣告通姦罪違憲，112年憲判字第4字判決宣告「唯一有責配偶不得訴請離婚違憲」，國家的法律對婚姻當中維持忠誠的元配，越來越沒有保障，簡直是通姦萬歲，拆毀婚家

黨團首席副書記長李德維說，薛瑞元應該發揮相關功能，好好為中華民國的衛生福利政策盡力，但衛福部一再發生婚外情，衛福部到底是怎麼了？薛瑞元沒有做好下屬的示範，從過去疫苗國家隊、快篩國家隊，衛福部一直都沒有好好處理，到現在爭議依然存在，相關疑點仍未釐清，薛瑞元部長不好好督導相關業務，管好下屬的問題，反而變成輔選國家隊，不斷砲打國民黨總統參選人侯友宜。

李德維呼籲薛瑞元回到部長的角色，好好處理中華民國衛生福利事宜，不要一天到晚只想如何成為輔選側翼。

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