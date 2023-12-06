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最低工資法修法計算無公式 民眾黨憂淪喊價修法

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（右）、副總召賴香伶（左）上午舉行記者會，呼籲朝野正視勞工低薪困境，明訂最低工資法薪資調整參採指標，不可再拖延立法。記者杜建重／攝影
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（右）、副總召賴香伶（左）上午舉行記者會，呼籲朝野正視勞工低薪困境，明訂最低工資法薪資調整參採指標，不可再拖延立法。記者杜建重／攝影

立法院明天將針對最低工資法進行黨團協商，民眾黨團今天舉行記者會，民眾黨立法院黨團副總召賴香伶指出，行政院版的基本工資調整，連續四年算法不同，沒有公式，擔心最後淪為喊價式的修法。

賴香伶表示，最低薪資立法是一個國家彰顯照顧弱勢最主要的法律，蔡政府選前承諾人民，行政院卻在日前才將版本送進立法院，明天將進行朝野協商，盼明訂薪資調整參採指標。

賴香伶表示，蔡總統任期七年多，歷經三個勞動部長，行政院終於在第八會期，把版本送到立法院，但這次送來的版本，和2019年版本只差一個字，可見立法技術並不難，卻在行政院待了兩、三年。什麼原因造成的？行政院的說法是社會共識不高、企業對相關指標有意見，但就在賴清德一聲令下，行政院版本十天內就送到立院了。

賴香伶揶揄，如果賴清德副總統指揮行政院團隊的立法速度這麼快，那他就當行政院長就好了，行政院長陳建仁不敢定奪，要等賴清德要求，因為擔心總統政見選後跳票，擔心賴在選戰中，無法承擔對勞工有承諾、沒做法、沒立法的罵名，因此在本屆會期剩不到一個月的時間，把版本送進立院，期待明天下午的協商，各政黨除嚴審外，也能通過這個對弱勢、中高齡勞工和初入職場的勞工來說，很重要的薪資保障法律。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠指出，勞動部版本2019年就送進行政院，但時任行政院長蘇貞昌等人，多次以搜集意見為由推託，直到明年總統大選在即才送入立法院，不免讓外界質疑，是為了拚選情、掩飾政見跳票。

賴香伶認為，薪資調整幅度不得低於消費者物價指數年增率，也不得低於前一年水平，且應加上租金和就業扶養比等參考因素，讓工資調幅更貼近日常生活，並制定明確的薪資調整公式，建立公平、合理的最低工資制度。

賴香伶建議，對不合規企業應有明確制裁與限制，禁止違反基本工資規定的企業參加政府標案，使政府更能有效監控企業的遵守情況；低薪過勞已成為台灣勞工的代名詞，最低工資法立法不能再拖。

民眾黨團呼籲，朝野應攜手合作，讓該法規範更臻周全，並在本會期結束前完成三讀，透過明確的薪資調整公式，幫助勞工維持基本生活所需。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（右）、副總召賴香伶（左）上午舉行記者會，呼籲朝野正視勞工低薪困境，明訂最低工資法薪資調整參採指標，不可再拖延立法。記者杜建重／攝影
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（右）、副總召賴香伶（左）上午舉行記者會，呼籲朝野正視勞工低薪困境，明訂最低工資法薪資調整參採指標，不可再拖延立法。記者杜建重／攝影

行政院 薪資 賴香伶

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