最低工資法立院明協商 曾銘宗：被蔡政府延宕七年
「最低工資法」草案明將送立法院黨團協商，在延宕七年多後，有望三讀通過，為勞工進一步爭取權益保障。國民黨團總召曾銘宗今表明態度，強力支持。
曾銘宗說，當初制定最低工資法是蔡英文總統的政見，卻一拖再拖，拖到選舉到了，行政院才把這案子丟出來。立法院這會期主要是審預算，最後一個會期才心不甘情不願的丟出來，蔡英文當時做的承諾沒有一樣兌現。明日協商，會強力支持。
曾銘宗也提醒，有些配套要做得更精緻，才有辦法在通過之後發揮應有的政策效果。
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