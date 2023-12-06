影／衛福部秘書處長爆婚外情 薛瑞元：暫不會做調查跟處理
衛福部秘書處長許朝程遭媒體驚爆婚外情，與任職於新北市衛生局時期的下屬陳女不倫戀。衛福部長薛瑞元今天表示，這是屬於私領域，目前會再觀察是否影響到許處長公務上的表現。
許朝程今在臉書回應表示，針對報載內容，是我個人行為不當傷害了家人，也造成機關及長官的困擾，我要向太太、雙方家人以及工作同仁致歉，未來會謹守本分深刻反省，盼能求得原諒。薛瑞元表示，許處長自己要去面對跟回應，會再觀察是否影響到許處長公務上的表現，暫時不會做調查跟處理，也不會找許處長來了解事件始末。
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