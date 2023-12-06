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時力提最低工資法四大主張 違法廠商不得參加政府採購

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
最低工資法黨團協商在即，時代力量黨團上午舉行記者會，提出時力版四大主張，要求最低工資的調漲幅度不得低於消費者物價指數的年增率。記者杜建重／攝影
最低工資法黨團協商在即，時代力量黨團上午舉行記者會，提出時力版四大主張，要求最低工資的調漲幅度不得低於消費者物價指數的年增率。記者杜建重／攝影

立法院會期進入倒數，最低工資法有望完成立法，時代力量立法院黨團總召邱顯智今天表示，有關薪資審議會的組成，仍有專業性不足的兩大疑慮，工資審議的討論恐淪為政治攻防的坐地喊價，時力黨團主張納入勞動部代表，並且提升專家學者的人數。

時代力量立法院黨團幹事長王婉諭則說，有關學者專家的研究報告，應該在最低工資審議前公開，而違反最低工資法的廠商，應該列入政府採購黑名單，不得參加政府採購，以督促企業落實最低工資規範。

立法院長游錫堃明天即將召集黨團協商，研商「最低工資法草案」等案，時代力量立法院黨團上午舉行記者會，提出勞資學三方人數應相同、工資漲幅應反映消費者物價指數（CPI）、研究報告應事前公開，以及違法廠商不得參加政府採購等四大主張。

邱顯智說明，根據行政院提出的版本，針對最基本的審議會組成，有專業性不足的兩大疑慮，分別是沒有勞動部代表，還有專家人數太少，最低工資審議會納入經濟部跟國發會等代表，但是卻獨漏勞動部代表，僅有負責擔任主席、不能發表意見的勞動部長。

邱顯智說，相較於勞方跟資方分別都有7名代表，學者專家竟然只有4位，使得最低工資審議的專業討論，恐怕淪為政治攻防的坐地喊價，時力黨團主張，最低工資審議應該納入勞動部代表，並且提升專家學者的人數。

邱顯智說明，時代力量黨團提出的草案版本，明文規定最低工資的調漲幅度，不得低於消費者物價指數的年增率，以保障弱勢勞工族群的基本購買力，尤其是近年物價通膨已成常態，因此參考法國最低工資法，把CPI年增率當成每年調漲最低工資的底線。

王婉諭表示，學者專家的研究報告，應該在最低工資審議前公開，既然最低工資法要將相關調整的客觀指標訂清楚，講求數據和理性，那麼為何一份客觀的研究報告，勞動部不敢給大家看，時力黨團呼籲，研究報告應該在審議會召開前，提前公布在勞動部官網，提供人民檢視監督。

王婉諭也說，違反最低工資法的廠商，應該列入政府採購黑名單，不得參加政府採購，以督促企業落實最低工資規範，對於沒有給付給勞工最低工資的無良企業大老闆，社會不但要給予最嚴厲的譴責和抵制，更重要的是讓那些惡質企業賺不到錢，從根本作為來抵制違法情事，才能真正杜絕剝削勞工的情況一再發生。

時代力量 勞動部 最低工資法

延伸閱讀

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