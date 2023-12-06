影／衛福部爭議不斷 國民黨團批「上梁不正下梁歪」

衛福部秘書處長許朝程遭《鏡周刊》爆料，與前下屬陳姓女子發生婚外情，但衛福部長薛瑞元稱此事屬私人事務不另處置。對此國民黨立院黨團上午舉行記者會，痛批衛福部「上梁不正下梁歪」，至少應該要將許朝程調離主管職以示警戒。

衛福部桃花風波不斷，從次長王必勝到健保署前署長李伯璋都曾傳相關爭議，根據《鏡周刊》報導，衛福部秘書處長許朝程，近期被跟拍到私下與陳姓女子會面的照片，並在車內撐起傘後，出現車輛劇烈晃動情況。

國民黨團上午舉行記者會痛批衛福部有如「遮羞布」，立委李德維表示，衛福部自2021年起頻頻爆出桃花事件，讓人質疑衛福部到底怎麼了？部長薛瑞元從疫苗、快篩國家隊等事件到部屬出現爭議都沒有處裡，反而去當輔選國家隊砲打在野黨，當公務員的相關規矩敗壞以後，真的會上行下效，希望薛瑞元好好做好自己的本務。

立委林為洲說，今天開記者會本來是要講許朝程被拍到與陳女讓車輛「劇烈震動」情事，但他真的很難啟齒，而根據他的消息來源指出，之後可能還有食藥署簡任官員有相關事件，衛福部現在好像變成桃花窟，林為洲諷刺衛福部「到底是太閒還是怎樣」。 國民黨立委李德維（左）表示，衛福部部長薛瑞元從疫苗、快篩國家隊等事件到部屬出現桃花爭議都沒有處裡，反而去當輔選國家隊砲打在野黨，要求衛福部長薛瑞元好好做好自己的本務。記者杜建重／攝影

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