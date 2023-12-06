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最低工資法拖8年現曙光 蔣萬安曾喊：敢進立院就敢排審

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
最低工資法延宕許久，草案終於進入立法院，有望三讀。記者杜建重／攝影
最低工資法延宕許久，草案終於進入立法院，有望三讀。記者杜建重／攝影

2016年蔡英文總統在選前提出制定「最低工資法」的政見，但民進黨中央、立法的完全執政優勢下，直至2024大選前，才見通過曙光，被批延宕七年多。台北市長蔣萬安過去擔任立委時，曾為此質詢勞動部長許銘春，蔣時任衛環委員會召委，斷然向許喊話，只要敢送進立法院，就敢馬上排審，就怕送不進立法院。

蔡英文競選時，將制定最低工資法當作競選政見之一。蔡英文勝選後，2016年9月22日，勞動部於立法院備詢時曾允諾將於同年年底推出最低工資法草案。不過為研議後續法案卻要等到隔年4月30日才開始有動作，為聽取勞資雙方和勞資團體的意見，舉辦相關公聽會。

2018年3月26日，勞動部於立法院備詢時允諾將於同年年底將最低工資法草案送入行政院。同年11月30日，勞動部預告最低工資法草案，將預告60天。

至2019年2月18日最低工資法草案預告期結束，勞動部法規會進一步檢討後，相關草案之後送行政院審查後，即延宕至今。今年9月21日，行政院會通過最低工資法草案，明日將入黨團協商。

2016年蔡英文總統甫上任時，曾允諾我國要制定「最低工資法」，在民進黨中央、立法的完全執政優勢下，直至2024大選前，才見通過曙光，被批延宕七年多。台北市長蔣萬安過去擔任立委時，曾為此質詢勞動部長許銘春，蔣時任衛環委員會召委，斷然向許喊話，只要敢送進立法院，就敢馬上排審，就怕送不進立法院。

蔡英文競選時，將制定最低工資法當作競選政見之一。蔡英文勝選後，2016年9月22日，勞動部於立法院備詢時曾允諾將於同年年底推出最低工資法草案。不過為研議後續法案卻要等到隔年4月30日才開始有動作，為聽取勞資雙方和勞資團體的意見，舉辦相關公聽會。

2018年3月26日，勞動部於立法院備詢時允諾將於同年年底將最低工資法草案送入行政院。同年11月30日，勞動部預告最低工資法草案，將預告60天。

至2019年2月18日最低工資法草案預告期結束，勞動部法規會進一步檢討後，相關草案之後送行政院審查後，即延宕至今。今年9月21日，行政院會通過最低工資法草案，明日將入黨團協商。

2020年時，最低工資法依舊只聞樓梯響。蔣萬安質疑，為何最低工資法，朝野都有共識，因何原因卡關？許銘春說明，目前應參採指標就是消費者物價指數，勞資雙方就這樣的指標有不同的看法，行政院較審慎，希望勞資雙方再做些溝通、瞭解，她也跟勞資雙方協商過，希望指標部分可以有共識。

蔣萬安回應許銘春，表示最低工資法就是不希望每次基本工資的調整，淪為勞資雙方的喊價，也是確保基層勞工的保障，對時薪制、部分工時勞工，比如餐飲、便利商店等勞工，可以有明確工資保障生活，這麼重要的法案，這會期他擔任召委，只要送到立法院，他馬上排審，他說到做到，只怕送不到立法院來。

事實上，針對制定最低工資法，藍綠皆有共識，國民黨團曾舉行記者會，表明支持最低工資法。民進黨政府延宕立法，2021年時，當時的蔣萬安再轟，基本工資調漲幅度完全跟不上台灣經濟成長率及消費者物價指數的成長，且受疫情影響，許多弱勢勞工期待基本工資調漲，工商界持保留或反對意見，勞動部是不是有妥善準備？預計調漲多少？能不能讓基本工資調漲成為勞資雙贏的局面？

總算，最低工資法在2024大選前夕，行政院於9月進入立法院，並在委員會完成初審，爭議條文將在明天進行朝野協商，現在反倒是民進黨期待趕在大選之前，將此案完成三讀。

2016年蔡英文總統甫上任時，曾允諾我國要制定「最低工資法」，在民進黨中央、立法的完全執政優勢下，直至2024大選前，才見通過曙光，被批延宕七年多。台北市長蔣萬安過去擔任立委時，曾為此質詢勞動部長許銘春，蔣時任衛環委員會召委，斷然向許喊話，只要敢送進立法院，就敢馬上排審，就怕送不進立法院。記者余承翰／攝影
2016年蔡英文總統甫上任時，曾允諾我國要制定「最低工資法」，在民進黨中央、立法的完全執政優勢下，直至2024大選前，才見通過曙光，被批延宕七年多。台北市長蔣萬安過去擔任立委時，曾為此質詢勞動部長許銘春，蔣時任衛環委員會召委，斷然向許喊話，只要敢送進立法院，就敢馬上排審，就怕送不進立法院。記者余承翰／攝影

最低工資法 蔡英文 勞動部 蔣萬安

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