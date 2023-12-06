最低工資法有望會期內完成立法 民進黨團力拚周五三讀

立法院會期進入倒數，最低工資法有望完成立法，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳今天說，立法院長游錫堃明天將召集黨團協商，現在只有保留四項條文，如果在野黨仍然認為爭議過大，那就直接送院會表決，希望趕快凝聚全院共識，早日順利三讀通過。

游錫堃明天即將召集黨團協商，研商「最低工資法草案」等案，包括民眾黨團、時代力量黨團今天皆舉行記者會，提出相關立法訴求與主張。

劉世芳今天受訪時表示，游錫堃明天會召集黨團協商，針對保留的四項條文進行討論，站在民進黨團的立場，希望明天的協商盡快凝聚全院共識，因為現在的爭議點不大，包括薪資審議會的組成、觸法廠商是否要取消政府的採購資格，其實都還可以討論。

劉世芳說明，如果朝野都有共識，希望及早三讀通過，最低工資法可以法制化，而不是人治，再也不用受到政黨、勞資對立的因素影響，期盼各黨團把各自不同的意見講出來，大家凝聚最大的共識，能夠早日三讀通過。

劉世芳也說，現在除了保留的四項條文，其餘條文的共識都非常強，爭議不是很大，如果在野黨團仍然認為爭議過大，那就直接送院會表決，民進黨團最大的希望，就是趕快三讀通過，對於明天的黨團協商非常樂觀。

民進黨立委吳玉琴表示，有關最低工資法的立法，過去在委員會的審查，朝野立委的共識度很高，僅有時代力量黨團提出四項條文保留，包括薪資審議會的成員，到底要由誰組成、人數要多少，還有如果違反最低工資法，是否要停止資方採購的權利。

吳玉琴說，這些議題都還可以再討論，目前已經送請游錫堃召集協商，希望這個會期可以完成立法，因為這是法相關的子法，提升到母法的層次，而且未來最低工資的訂定，可以有一定的程序跟組合，同時也有相關的研究單位，協助相關資料的搜集。

吳玉琴表示，對於全體勞工來說，大家都期待順利立法，希望最低工資制度化，不用再擔心勞資對立，同時可以有制度地搜集資料，提供勞資在討論的過程，雙方能夠有憑有據，物價上漲的指數真正入法，帶動整體薪資的討論，希望這個會期可以完成立法。

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