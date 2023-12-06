最低工資法立法 民眾黨盼訂調薪公式

「《最低工資法》應該設立調薪公式，還要裁罰不支付基本工資的企業！」民眾黨立委賴香伶6日表示，《最低工資法》將於7日進行朝野協商，盼在條文中設立調薪公式，且不能低於通膨率。時代力量立委邱顯智在另一場記者會也指出，薪資審議委員會要納入勞動部代表，而評估報告應在開會前公開。

調薪要有公式

賴香伶在記者會指出，《最低工資法》歷經3任勞動部長、7年多才將行政院版送到立法院，但今年的政院版比起之前的草案，只差了一個字，且還是有很多不足之處，包括最低工資審議會的學者僅4人，以及薪水的調整仍沒有公式，她擔心未來恐仍是用喊價式的修法。

此外，最低工資審議會的代表需要有勞工代表，且每年的薪資調整幅度不得低於消費者物價指數年增率，及不得低於前一年的水平，還要加上租金與就業扶養比等參考因素。賴香伶說，許多中小企業遵守法律意識不佳，仍會給員工低於基本薪資的薪水，《最低工資法》中要禁止不讓不符合最低薪資的企業參加政府標案。

要納勞動部代表

民眾黨立委邱臣遠指出，政府將引入印度移工，但在國內仍有8.5萬名失聯移工仍無法管理，且本國勞工近年來受到通膨影響，高達26.2%勞工僅能收支打平。他強調，貧富差距逐漸擴大下，《最低工資法》立法刻不容緩，早日制定明確調薪標準，有效保障本國勞工權益。

無獨有偶，時代力量也召開記者會，呼籲立法院儘速處理《最低工資法》。時力立委邱顯智直言，審議委員會裡有經濟部、國發會代表，但居然沒有勞動部代表，要如何保障勞工權益？此外，學者專家的比例太少，而且調薪的指標沒有最低樓地板，邱顯智建議，應仿效法國，不得低於年度通膨率。

薪資報告應先公開

「薪資審議應該公開讓民眾檢視！」時力立委王婉諭主張，薪資審議的研究報告應該要在召開薪資審議委員會前公開，讓外界可以一起監督。再者，也要確保企業守法，若薪水給低於最低工資，需要將該企業列入政府採購黑名單。

邱顯智還說，原本行政院可以多次退回薪資審議委員會的調薪報告，但經過他們爭取後，修改成僅能退回一次。他說，7日《最低工資法》將進入朝野協商，盼各界都能密切關注。







圖說：《最低工資法》將於7日進行朝野協商，民眾黨與時代力量分別提出主張，盼保障勞工基本權益。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

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