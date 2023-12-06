快訊

2024選戰已至少10起「違建案」 賴清德等綠營3案尚未處理

美系與日系OUTLET大車拚 誰能進一步搶食市場大餅？

2024侯康配如何複製「安哲秀現象」？趙少康：現在談太早

聽新聞
test
0:00 / 0:00

最低工資法立法 民眾黨盼訂調薪公式

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
《最低工資法》將於7日進行朝野協商，民眾黨與時代力量分別提出主張，盼保障勞工基本權益。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
《最低工資法》將於7日進行朝野協商，民眾黨與時代力量分別提出主張，盼保障勞工基本權益。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「《最低工資法》應該設立調薪公式，還要裁罰不支付基本工資的企業！」民眾黨立委賴香伶6日表示，《最低工資法》將於7日進行朝野協商，盼在條文中設立調薪公式，且不能低於通膨率。時代力量立委邱顯智在另一場記者會也指出，薪資審議委員會要納入勞動部代表，而評估報告應在開會前公開。

調薪要有公式

賴香伶在記者會指出，《最低工資法》歷經3任勞動部長、7年多才將行政院版送到立法院，但今年的政院版比起之前的草案，只差了一個字，且還是有很多不足之處，包括最低工資審議會的學者僅4人，以及薪水的調整仍沒有公式，她擔心未來恐仍是用喊價式的修法。

此外，最低工資審議會的代表需要有勞工代表，且每年的薪資調整幅度不得低於消費者物價指數年增率，及不得低於前一年的水平，還要加上租金與就業扶養比等參考因素。賴香伶說，許多中小企業遵守法律意識不佳，仍會給員工低於基本薪資的薪水，《最低工資法》中要禁止不讓不符合最低薪資的企業參加政府標案。

要納勞動部代表

民眾黨立委邱臣遠指出，政府將引入印度移工，但在國內仍有8.5萬名失聯移工仍無法管理，且本國勞工近年來受到通膨影響，高達26.2%勞工僅能收支打平。他強調，貧富差距逐漸擴大下，《最低工資法》立法刻不容緩，早日制定明確調薪標準，有效保障本國勞工權益。

無獨有偶，時代力量也召開記者會，呼籲立法院儘速處理《最低工資法》。時力立委邱顯智直言，審議委員會裡有經濟部、國發會代表，但居然沒有勞動部代表，要如何保障勞工權益？此外，學者專家的比例太少，而且調薪的指標沒有最低樓地板，邱顯智建議，應仿效法國，不得低於年度通膨率。

薪資報告應先公開

「薪資審議應該公開讓民眾檢視！」時力立委王婉諭主張，薪資審議的研究報告應該要在召開薪資審議委員會前公開，讓外界可以一起監督。再者，也要確保企業守法，若薪水給低於最低工資，需要將該企業列入政府採購黑名單。

邱顯智還說，原本行政院可以多次退回薪資審議委員會的調薪報告，但經過他們爭取後，修改成僅能退回一次。他說，7日《最低工資法》將進入朝野協商，盼各界都能密切關注。


”AA”

圖說：《最低工資法》將於7日進行朝野協商，民眾黨與時代力量分別提出主張，盼保障勞工基本權益。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

【更多精采內容，詳見

薪資 最低工資法 時代力量

延伸閱讀

影／最低工資要抗通膨 時力籲政府列違法廠商黑名單

竹北電動車多 王婉諭提新竹應建電動車友善使用環境

遭邱顯智指論文涉學倫問題 林志潔：禁得起檢驗

邱顯智檢舉7篇期刊論文 林志潔反嗆：若我沒問題 請邱顯智退出政壇

相關新聞

衛福部官員新北任職期間熱戀女下屬 薛瑞元：錯了就改暫不處置

根據媒體報導，衛福部秘書處長許朝程傳出婚外情，與任職於新北市衛生局期間與陳姓女下屬熱戀。衛福部長薛瑞元今出席立法院社福衛...

施明德病情轉穩定！曾交代遺言託孤 陳文茜怒：我可能比你快死！

陳文茜從電話中聽得出施明德相當沮喪，對生命似乎失去了鬥志，甚至在言語之間拜託她要照顧2名女兒，讓她在電話中怒斥施明德：「我當然會照顧你女兒，但你向一個也是快死的人交代遺言幹嘛？我可能比你快死！」

COP28正舉行 趙少康就氣候變遷三問賴清德

聯合國氣候變化綱要公約締約方第28次會議（COP28）正在杜拜舉行，國民黨副總統參選人趙少康今表示，台灣在2022年氣候...

前監委批特別預算浮濫成皇帝條款 光電板、文宣都能用

新黨不分區立委參選人、前監委仉桂美今舉行記者會表示，執政黨在國會過半下，將特別預算常態化並浮濫、擴大使用，且特別預算舉債...

影／綠批住違法豪宅 馬文君揭「豪宅」價值喊告

國民黨立委馬文君遭爆料，在南投埔里住家是在國有農地上的違規豪宅莊園。民進黨今開記者質疑是特權圈地，違法擴建占用；馬文君重...

侯曝光精障個資反批衛福部 薛瑞元：錯了就改 別扯政治

國民黨總統參選人侯友宜4日在臉書發布影片、貼文聚焦心理政策，卻將思覺失調症患者個資公布出來，遭質疑涉違反精神衛生法。衛福...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。