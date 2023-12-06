影／《最低工資法》七年未決 民眾黨團批政府選前送審拚選情

民眾黨立院黨團上午舉行記者會，針對《最低工資法》周四將進行黨團協商，呼籲朝野正視勞工低薪困境，明訂《最低工資法》薪資調整參採指標，別再把工資當作互相攻評的政治籌碼，更不可一再拖延立法。

總召邱臣遠表示，《最低工資法》懸而未決已逾7年，勞動部版本早在2019年就送入行政院，然而時任行政院長的蘇貞昌與勞動部長許銘春，卻多次以「蒐集意見」為由推託，直到今年大選在即才送入立法院，令外界質疑是為了拚選情、掩飾政見跳票。

邱臣遠說，根據 1111人力銀行今年9月發布最新調查報告，高達9成上班族不滿意目前的薪資待遇，創下近5年來調查的新高，有高達26.2%勞工每月僅能收支打平。勞工薪資維持在低水平，但物價卻因通膨等因素節節升高，讓薪資的實質購買力下降。

邱臣遠指出，主計總處公布10月消費者物價指數CPI年增率高達3.05%，是9個月以來新高，但對照今年1至4月實質總薪資年減0.56%，7年來同期首次負成長，證明民進黨政府不斷鼓吹的「基本工資連8漲」並無實質幫助。因此要透過推動《最低工資法》立法，將CPI 等相關數據納入參採，讓薪資訂定更符合實際情況與消費需求，並制度化滾動調整。

邱臣遠表示，目前基本工資調整，連4年算法皆不相同，光CPI 年增率與經濟成長率就有數種計算方式，未來加入多項民生物資經濟指標後，勢必將越來越複雜，該參採哪些指標？是否具強制性？參採比例如何？都有待相關單位與學者專家研議，呼籲調整必須經歷一段「觀察期」，並依實際影響調整參採認定後，來達到社會期待。

副總召賴香伶表示，被遺忘7年的《最低工資法》選前才終於被想起，凸顯政府對勞工權益的漠視，也浪費了寶貴的制度磨合與協商的時間。面對日益增長的民意壓力，民進黨團終於提出在週四舉行朝野協商，呼籲各政黨攜手合作，確保《最低工資法》在本會期結束前完成三讀程序，給予勞工應有的薪資保障。 立委賴香伶表示，被遺忘7年的《最低工資法》，選前才終於被想起，凸顯政府對勞工權益的漠視。記者杜建重／攝影 民眾黨立院黨團總召邱臣遠表示，《最低工資法》懸而未決逾7年，直到今年大選在即才送入立法院，令外界質疑蔡政府是為了拚選情、掩飾政見跳票。記者杜建重／攝影 民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（右）、副總召賴香伶（左）上午舉行記者會，呼籲朝野正視勞工低薪困境，明訂《最低工資法》薪資調整參採指標，不可再拖延立法。記者杜建重／攝影

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