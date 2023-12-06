見證藍白協商遭列被告覺得委屈？馬英九揮手笑回不會

國民黨與民眾黨上月中舉行政黨協商，由國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜代表會談，由前總統馬英九擔任見證人，雖最終破局，但獨派團體「台灣國」認為這是「搓圓仔湯」，按鈴提告4人違反「總統副總統選罷法」，北檢將4人列為選他字案被告偵辦，馬今被媒體問到會不會委屈，他則揮手說「不會」。

馬英九今早陪同國民黨大安區立委參選人羅智強赴大安區成功市場拜票，進入市場後攤商相當熱情，馬也一一握手，心情似乎沒受到因被列為被告而影響，在拜票過程媒體詢問，「遭列被告是否覺得委屈」，馬則揮了揮手笑稱「不會、不會。」

羅智強表示，如果說談聯合政府就是「搓圓仔湯」，全世界聯合政府國家都可以抓去關，民主政治中政黨聯合是一個常態，現在有所謂「433」法則，民進黨拿4成、在野拿6成，形成在野多數，若兩者意見相近，就可以談合作，卻被講成「搓圓仔湯」，是非常沒有民主素養也違反憲政原則。

而今天兩人共赴成功市場拜票，這也是馬英九近期第二次陪羅智強掃市場，羅表示，上次在白蘭市場掃街攤商非常熱情，接下來每周原則上會安排一次馬陪掃市場，把大安區市場都掃一遍，在最後階段幫忙加持。

而今天攤商也相當熱情一進來就有攤上送上禮物，馬也是熱情打招呼、拍照、消費，不過現場人潮眾多，將走道擠得水泄不通，讓少數民眾大聲抱怨「人不用走了嗎」、「讓一讓好嗎」，甚至還有民眾高喊，「支持苗博雅」場面一度尷尬。

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