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影／最低工資要抗通膨 時力籲政府列違法廠商黑名單

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
最低工資法黨團協商在即，時代力量黨團上午舉行記者會，提出時力版四大主張，要求最低工資的調漲幅度不得低於消費者物價指數的年增率。記者杜建重／攝影
最低工資法黨團協商在即，時代力量黨團上午舉行記者會，提出時力版四大主張，要求最低工資的調漲幅度不得低於消費者物價指數的年增率。記者杜建重／攝影

最低工資法黨團協商在即，時代力量黨團上午舉行「最低工資要抗通膨、違法廠商列黑名單」記者會，針對政院版不足之處，提出時力版四大主張，包括勞資學三方人數應相同、工資漲幅應反映 CPI、研究報告應事前公開、違法廠商不得參加政府採購等。

立委邱顯智說明，目前行政院版本，針對最基本的審議會組成，有專業性不足的兩大疑慮，分別是沒有勞動部代表，以及專家人數太少，這是要如何做到專業審議？邱顯智指出，最低工資審議會既已納入經濟部跟國發會等政府代表，卻獨漏勞動部代表，僅有負責擔任主席，不能發表意見的勞動部長。

另一方面，相較於勞方跟資方分別都有七名代表，學者專家竟然只有四位，如此將會使得最低工資審議的專業討論淪為政治攻防的坐地喊價。邱顯智呼籲，最低工資審議應納入勞動部代表並且提升專家學者的人數。

此外，邱顯智也指出，時力明文規定最低工資的調漲幅度不得低於消費者物價指數的年增率，以保障弱勢勞工族群的基本購買力，尤其近年物價通膨已成常態，故參考法國最低工資法，將CPI年增率當成每年調漲最低工資的底線。

立委王婉諭則提到，學者專家的研究報告應在最低工資審議前公開。既然此次最低工資法制化要將所有相關調整的客觀指標訂清楚，講求數據和理性，那為何一份客觀的研究報告，勞動部會不敢給大家看？因此時力黨團強烈呼籲，研究報告應於審議會召開前公布在勞動部官網，供人民檢視監督。

勞動部 邱顯智 最低工資法

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