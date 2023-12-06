藍綠交手竹苗 林為洲喊：竹竹苗要贏且要大贏
國民黨總統參選人侯友宜昨晚在苗栗舉辦大型造勢固樁，民進黨總統參選人賴清德昨也到新竹、苗栗，出席後援會成立大會，藍綠在竹苗展開攻防。國民黨立委林為洲今喊，竹竹苗不但要贏，而且要大贏。
針對藍綠於竹苗攻防，林為洲說，不管哪個區域都很激烈，桃竹苗一向是國民黨較強的地方，尤其是竹竹苗，綠營有危機感頻頻去拉攏地方。
林為洲強調，竹竹苗算是國民黨主場，把握主場優勢拉開差距，國民黨在南部打得很辛苦，竹竹苗要贏，而且要大贏。
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