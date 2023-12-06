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被爆與昔日下屬婚外情 衛福部秘書處長道歉「盼能求得原諒」

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衛福部秘書處長爆婚外情 許朝程發文「盼能求得原諒」

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部秘書處長許朝程驚爆婚外情。本報資料照片
衛福部秘書處長許朝程驚爆婚外情。本報資料照片

鏡週刊昨報導衛福部秘書處長許朝程驚爆婚外情，與任職於新北市衛生局時期的下屬陳女不倫戀。媒體直擊，許多次接送陳女，二人多次在許朝程家周邊的戶外停車場幽會，並在車內撐傘，完全擋住擋風玻璃，二人待在車內許久。對此，衛福部官方回應，許公務表現主動積極，私領域應由他本人處理較為妥適，不宜由衛福部說明。

許朝程今於臉書表示，「針對報載內容，是我個人行為不當傷害了家人，也造成機關及長官的困擾，我要向太太、雙方家人以及工作同仁致歉，未來會謹守本分深刻反省，盼能求得原諒。」

鏡週刊昨報導，許今年6月起從新北市衛生局轉任至衛福部擔任秘書處長，轉任至衛福部之前，他與陳女在新北市衛生局就盛傳有曖昧之情，兩人同進同出，並有新北市同仁爆料，不巧看到二人於辦公室內的通訊對話，互稱老公、老婆。

對於許朝程遭媒體報導不倫戀，衛福部官方回應，許公務表現主動積極，私領域應由他本人處理較為妥適，不宜由衛福部說明。衛福部長薛瑞元昨接受媒體訪問表示，此事件屬於私領域範圍，與公務無關，不會進行懲處。

許朝程今於臉書表示，「針對報載內容，是我個人行為不當傷害了家人，也造成機關及長官的困擾，我要向太太、雙方家人以及工作同仁致歉，未來會謹守本分深刻反省，盼能求得原諒。」圖／取自許朝程臉書
許朝程今於臉書表示，「針對報載內容，是我個人行為不當傷害了家人，也造成機關及長官的困擾，我要向太太、雙方家人以及工作同仁致歉，未來會謹守本分深刻反省，盼能求得原諒。」圖／取自許朝程臉書

衛福部 衛生局 許朝程 婚外情

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