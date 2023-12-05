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曝2008年親自道賀卻遭藍酸「搶位子」 宋楚瑜批國民黨不成材
親民黨主席宋楚瑜接受網路節目「百靈果」專訪，今在預告中火力全開，除指當年有人買票他才落選，又透露2008年馬英九當選總統時他去道賀，但卻聽到馬陣營竟說宋「又來搶位置了」。宋楚瑜也說，中華民國許多原始資料，包括送錢收據，都在他手上「哪些人拿過我的錢，而且還不承認」。
宋楚瑜在短短41秒的專訪預告中表示，當年他送給馬英九，去道賀時，沒想到時卻聽到對方陣營說「我們當選了、他們又來搶位子了」，宋楚瑜說，他幫國民黨這麼大忙，卻如此不成材，國民黨不垮掉才奇怪。
宋楚瑜也提到，中華民國許多原始資料都在他手上，主持人問是否連送錢收據都有？宋楚瑜則說，講的沒有錯，哪些人拿過他的錢，而且還不承認。
宋楚瑜預告上架三小時已破3萬多次點閱，親民黨表示，今天晚上九點專訪將會上架，請鎖定百靈果NEWS的PODCAST與YT頻道。
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