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賴老家遭認違建 國土署：廢礦地區全國最多、新北應積極提對策
副總統賴清德老家被新北市府認定是違建，國土管理署今發聲明表示，全國已廢礦地區，新北市占最多，為全國第一，新北市政府應積極提出對策及解方，包括非都市土地變更編定及國土計畫來啟動相關盤點及輔導等措施，而非僅單純視為既存違建回應。
國土署指出，今有立委、議員就新北市政府工務局公文開記者會，指新北市認定賴清德老家違建，目前全國均已停止採礦，過去礦區建物在礦權被廢止後，政府未能即時將分區進行更正，造成民眾喪失合法房屋權益，因此為顧及因礦業權廢止所衍生的土地及民眾權益問題，中央與地方都必須負責任面對。
國土署指出，經初步清查新北市已廢礦區域約有301公頃，此外尚有花蓮、宜蘭、苗栗、台東及新竹縣等過去曾是礦區重鎮內居民的居住保障等問題存在，類似案件遍及全台不同縣市，這不是個案、而是全國性通案。
國土署強調，已請地方政府進行土地清查及盤點，後續將針對該類土地上仍存有建築物者，盡速與相關單位、各地方政府共同研議通案處理原則，輔導該類土地合法變更及進行修繕，讓礦業發展的礦工、相關從業人員及後代居住權益能獲重視及合理對待。
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