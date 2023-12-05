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總統大選財產申報 吳欣盈身家珠寶、趙少康財產都曝光

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總統大選財產申報 吳欣盈身家珠寶、趙少康財產都曝光

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
民進黨總統參選人賴清德(左)、國民黨總統參選人侯友宜（中）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）。本報系資料照
民進黨總統參選人賴清德(左)、國民黨總統參選人侯友宜（中）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）。本報系資料照

中選會今審定通過正副總統參選人名單並公布財產申報供大眾查閱，其中，民進黨總統參選人賴清德存款申報約215萬元，揹1386萬元房貸；國民黨總統參選人侯友宜存款約3958萬元、民眾黨總統參選人柯文哲存款約2464萬元，侯、柯皆無負債。

國民黨副總統參選人趙少康和妻子梁蕾則申報存款逾7900萬元，股票總價約3300萬元，房貸4700萬元，另有新北市3筆土地及12筆建物。

民眾黨副總統參選人吳欣盈則是申報1筆在新北市的土地及1筆英國房產、1輛Mini Cooper汽車。吳欣盈申報存款約250萬元，股票及有價證券總價額約3671萬元，其中「盈盈投資」占最多有307萬股，另吳有1套價值800萬元的藍寶石珠寶、2張保單，以及債務約992萬元。

民進黨副總統參選人蕭美琴則有新北市1筆土地及7筆建物、1輛Toyota及1輛國瑞汽車、存款1547萬3822元、基金受益憑證總價額約273萬元、5張保單、房貸約169萬元。

根據財產申報，侯友宜有台北市、嘉義縣2筆土地與3筆建物，債券約403萬元、儲蓄型壽險3筆。賴清德則申報台南市1筆土地及1筆建物、1輛Toyota汽車，並有13筆儲蓄型保單。

柯文哲夫婦在台北市、新竹市、澎湖縣共申報9筆土地及6筆建物，基金受益憑證總價額約95萬元，另有7筆儲蓄型壽險。

中選會各組候選人財產申報資料已公告，可上網站查詢。https://113declaration.cec.gov.tw/

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 趙少康 賴清德 蕭美琴 柯文哲 吳欣盈

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