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台在加拿大第四個據點 駐蒙特婁代表處揭牌

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
我國駐加拿大代表曾厚仁（圖右4）及駐蒙特婁辦事處處長陳珮瑩（圖左3）今為駐蒙特婁台北經濟文化辦事處揭牌，加國政要等也到場祝賀。圖／取自外交部網站
我國駐加拿大代表曾厚仁（圖右4）及駐蒙特婁辦事處處長陳珮瑩（圖左3）今為駐蒙特婁台北經濟文化辦事處揭牌，加國政要等也到場祝賀。圖／取自外交部網站

外交部今表示，我國「駐蒙特婁台北經濟文化辦事處」設立於魁北克省蒙特婁市，今起正式揭牌運作，為我國在加拿大設立的第四個據點，將負責加拿大魁北克省（Quebec）、紐布朗斯維克省（New Brunswick）、紐芬蘭暨拉不拉多省（Newfoundland and Labrador）及努納福特區（Nunavut）的商務、觀光、僑民服務及海外國人急難救助等業務。

外交部指出，駐蒙特婁辦事處也將肩負推動我國參與國際民航組織（ICAO）的工作，並與駐加拿大代表處密切協調，增進台加全方位實質合作與交流，今開幕酒會由駐加拿大代表曾厚仁、駐蒙特婁辦事處處長陳珮瑩共同主持，加台國會議員友好協會會長暨眾議院國貿委員會主席Judy Sgro眾議員等多位政要也到場祝賀。

外交部長吳釗燮並以預錄影片致意表示，台、加共享民主與自由價值，在蒙特婁新設據點象徵我國期盼全面深化與加拿大在經貿投資、科學技術、文化、教育、原住民事務及醫療衛生等各領域的合作夥伴關係，期許辦事處成為連結台灣及魁北克人民的橋樑。

駐蒙特婁台北辦事處聯絡資訊：

地址：#2310, 1800 Avenue McGill College, Montréal, QC H3A 3J6, Canada

電話：+1 514-282-8008

緊急聯絡電話：+1 514-971-0485

電子郵件信箱： yul@mofa.gov.tw

網址：https://roc-taiwan.org/cayul/index.html

加拿大 外交部

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