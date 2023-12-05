台在加拿大第四個據點 駐蒙特婁代表處揭牌
外交部今表示，我國「駐蒙特婁台北經濟文化辦事處」設立於魁北克省蒙特婁市，今起正式揭牌運作，為我國在加拿大設立的第四個據點，將負責加拿大魁北克省（Quebec）、紐布朗斯維克省（New Brunswick）、紐芬蘭暨拉不拉多省（Newfoundland and Labrador）及努納福特區（Nunavut）的商務、觀光、僑民服務及海外國人急難救助等業務。
外交部指出，駐蒙特婁辦事處也將肩負推動我國參與國際民航組織（ICAO）的工作，並與駐加拿大代表處密切協調，增進台加全方位實質合作與交流，今開幕酒會由駐加拿大代表曾厚仁、駐蒙特婁辦事處處長陳珮瑩共同主持，加台國會議員友好協會會長暨眾議院國貿委員會主席Judy Sgro眾議員等多位政要也到場祝賀。
外交部長吳釗燮並以預錄影片致意表示，台、加共享民主與自由價值，在蒙特婁新設據點象徵我國期盼全面深化與加拿大在經貿投資、科學技術、文化、教育、原住民事務及醫療衛生等各領域的合作夥伴關係，期許辦事處成為連結台灣及魁北克人民的橋樑。
駐蒙特婁台北辦事處聯絡資訊：
地址：#2310, 1800 Avenue McGill College, Montréal, QC H3A 3J6, Canada
電話：+1 514-282-8008
緊急聯絡電話：+1 514-971-0485
電子郵件信箱： yul@mofa.gov.tw
▪ 名單整理包／選舉登記終了！區域立委、不分區名單一次看
▪ 2024總統副總統選舉 一圖看懂3組參選人資歷背景
▪ 2024全國不分區立委 16黨提名背景一次看
▪ 2024總統與立委選舉保證金知多少？退還門檻一次看New
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言