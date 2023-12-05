電競大賞找Toyz頒獎惹怒統神 藍委：協會歷任理事長與綠關係密切

中華民國電子競技運動協會（CTESA）主辦第4屆星光電競大賞昨晚舉行，活動當中，統神張嘉航獲娛樂效果獎，因不滿頒獎人為有販毒前科的「Toyz」劉偉健，當眾怒罵主辦單位，嗆Toyz是「販毒狗」。國民黨立委林為洲今表示，該協會歷任理事長皆與綠營關係密切，要求教育部長潘文忠下台。

林為洲說，本來是一個應該要開心的電競頒獎典禮，主辦單位竟然邀請曾經販毒遭一審判刑的Toyz來頒獎給統神，結果把隔壁統神的老婆的003也弄生氣了，人家可是帶著小孩來參加典禮盛會，是來看爸爸得獎的，003後來接受媒體訪問，表示事前完全不知情頒獎人會是Toyz，「如果有你覺得我會來嗎？還帶家人來看販毒的人可以當頒獎人？」

林為洲指出，整起事件引發軒然大波，因為這個電競頒獎典禮，掛的是教育部體育署、三立電視、新頭殼的名字，先不論Toyz本人先前犯的過錯，但這一次他支持亞洲統神張嘉航，今天這個典禮網頁可是有掛指導單位教育部體育署名字的，Toyz也確實有被判刑，教育部說好的「毒品零容忍」呢？你們讓全台家長要怎麼安心啊？電競本應是一個充滿正能量，是年輕人勇敢追求夢想的新興產業，結果主辦單位又再一次讓整個電競產業污名化，讓所有熱愛電競的朋友失望。

林為洲提到，很多人說這個協會跟綠營有關係，他也有看到徐巧芯說理事長「蕭政豪」，「網銀國際」的老闆，與立法院副院長蔡其昌、監察院長陳菊等人非常要好，且除了線上博弈、電競，也被發現相關人士入主「新頭殼」，上報曾報導雙方關係密切，所以這場活動執行單位是新頭殼其實不難想像。

林為洲進一步說，他再幫徐巧芯補充一下，中華民國電子競技運動協會歷任理事長，全部都跟綠營關係匪淺，這個水之深的。他點名，鄭寶清：2015年5月－2017年（民進黨前立委）；徐培菁：2018年1月－2020年7月（民進黨副秘書長黃建嘉的老婆）；蕭政豪：2020年7月－迄今（綠營好朋友）。

林為洲強調，至於教育部後來說自己跟這個活動沒關係，沒有給予活動補助，這部分也沒講錯啦，可能確實沒有補助這個頒獎典禮，因為教育部是補助民間團體，也就是直接補助這個協會，三年補助破千萬，這些都可以從「教育部體育署對民間團體及個人補（捐）助經費核定明細」一探究竟，畢竟這個協會在網銀國際蕭董接手之前可是一無所有呢，綠營手伸那麼深，補助的部分應該也不只這千萬。

林為洲總結，民進黨執政下治安嚴重惡化、毒品氾濫，現在教育部螺絲都掉滿地，潘文忠嚴重失職，下台吧。

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