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影射侯友宜把光電跟登革熱連結 侯辦：賴清德選到語無倫次

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影射侯友宜把光電跟登革熱連結 侯辦：賴清德選到語無倫次

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
民進黨總統參選人賴清德。圖／聯合報系資料照片
民進黨總統參選人賴清德。圖／聯合報系資料照片

選戰日趨白熱化，藍綠持續政策交鋒。侯友宜競選辦公室發言人吳亮賢表示，對於引進印度移工爭議，賴清德陣營昨天先瞎扯，侯友宜要開放1千萬陸生來台；對於光電弊案，賴清德今又把光電跟登革熱做連結，賴清德難道已經選到語無倫次，要不要聽聽自己在說什麼？

吳亮賢指出，對於大量引進印度移工爭議，勞動部新聞稿早已證實，我國正與印度洽簽移工合作備忘錄（MOU），並會開放引進印度移工，彭博社也報導移工人數可能高達10萬，但賴清德及其競辦，至今不斷針對開放人數跳針，對於大量開放印度移工的事實避而不談，對於民眾擔憂衝擊就業市場、壓縮勞工薪資的核心爭議也視而不見。

吳亮賢表示，引進印度移工已是民進黨政府官方認證的事實，可能引進10萬人也是國際知名媒體彭博社報導的內容，若賴清德是公然指彭博社是假訊息來源，就請勇敢說出來，不要只會對國內民眾進行認知作戰，對國外媒體卻不敢吭聲，實在很沒骨氣。

吳亮賢也提到，賴陣營昨天為了轉移印度移工的爭議，竟公然謊稱侯友宜到底要開放1000萬還是500萬陸生來台工作；對於光電弊案爭議，賴清德今又把光電產業跟釀成登革熱兩件事做連結，影射為侯友宜說的話。而上述兩件事不但完全是假訊息，甚至路邊問個人都知道不可能是事實，荒誕至極，就只有賴清德還在自言自語，語無倫次。

吳亮賢呼籲，賴清德與其不斷狡辯，甚至說出常人無法理解的謊話，不如好好面對引進印度移工的爭議，說清楚民進黨政府到底有沒有要引進印度移工？到底會不會衝擊我國就業市場？到底會不會壓縮台灣勞工薪資？

移工 印度 賴清德

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