緩刑不能選 綠批國民黨把選民當傻瓜 藍反批倒果為因

台南市議會民進黨團成員蔡筱薇、李宗翰、林依婷、周嘉韋今針對國民黨籍議員王家貞因偽造文書遭處緩刑期間恐遭判定參選立委資格不符一事，質疑國民黨從徵召到登記，居然沒有任何人發現王的參選資格問題，質疑是不是把立委選舉當作兒戲？是不是對台南市民的輕蔑？

台南市議會國民黨團書記長蔡育輝說，民進黨總統參選人賴清德為了選黨主席，推出修改選罷法26條第9款，以凸顯他重視吏治整飭，主要是讓有黑道背景以及患重罪的人沒有參政權，雖然排黑是朝野共識，但沒有開任何公聽會、委員會，參酌各方意見，就貿然通過，才會造成連輕罪緩刑期間也不能參選。民進黨在立院居多數，原本就會通過，卻是為政治目的通過的法令；由於修法前沒考慮周密，內政部及相關主管機關應從寬解釋。

蔡育輝表示，就是因為太信任這一要排黑的法令才會發生這樣的事件，雖然大家都有錯，但批國民黨把選舉當兒戲是倒果為因，目前最重要的是後續的彌補，不要影響人民的參政權。

蔡筱薇指出，翻開立法院今年5月審查「公職人員選舉罷免法」時的公報紀錄，國民黨立院黨團提出的修正動議，同樣也是主張緩刑期間不得參選，並且有28名國民黨籍立委投下贊成票，如今國民黨卻不敢讓王家貞知道修法過程的真相，導致王四處高喊此法是惡法，是對黨內同志的不仁不義。

林依婷進說，從這一次修法歷程來看，朝野對於排黑條款得一見有共識。參選民意代表必須用更嚴格的標準來審視，王家貞因為偽造文書罪的緩刑期間而不能參選，這是法條中明確指出的狀況，王家自己參選時不做功課，如今又高喊被迫害，豈有「認罪者大喊自己無辜」的道理。

李宗翰表示，從王家貞個案，更可想而知，全國各地應還有沒有確認過候選人是否有問題的情形，請國民黨說清楚，台南市民是不是被國民黨當成傻瓜？

周嘉韋指出，從這一事件可以看出國民黨「沒有準備好」，草率的提名凸顯了國民黨對於立委選舉的不尊重，也更證明了長久以來國民黨對台南、對民意的藐視。

商品推薦