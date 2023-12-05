快訊

獨／「挺郭三大山頭」發出穿雲箭 花蓮、屏東、雲林萬人動員全台挺侯

《紅人榜》柯辰勳追思會日期曝光 母難過「媽媽好愛你」：堅強活下去

啥東西漲價最有感？房價、雞排都上榜 眾人點名「國民點心」

緩刑不能選 綠批國民黨把選民當傻瓜 藍反批倒果為因

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市議會民進黨團今針對國民黨籍議員王家貞因緩刑期間可能參選資格不符，質疑國民黨把立委選舉當兒戲？記者鄭惠仁／攝影
台南市議會民進黨團今針對國民黨籍議員王家貞因緩刑期間可能參選資格不符，質疑國民黨把立委選舉當兒戲？記者鄭惠仁／攝影

台南市議會民進黨團成員蔡筱薇、李宗翰、林依婷、周嘉韋今針對國民黨籍議員王家貞因偽造文書遭處緩刑期間恐遭判定參選立委資格不符一事，質疑國民黨從徵召到登記，居然沒有任何人發現王的參選資格問題，質疑是不是把立委選舉當作兒戲？是不是對台南市民的輕蔑？

台南市議會國民黨團書記長蔡育輝說，民進黨總統參選人賴清德為了選黨主席，推出修改選罷法26條第9款，以凸顯他重視吏治整飭，主要是讓有黑道背景以及患重罪的人沒有參政權，雖然排黑是朝野共識，但沒有開任何公聽會、委員會，參酌各方意見，就貿然通過，才會造成連輕罪緩刑期間也不能參選。民進黨在立院居多數，原本就會通過，卻是為政治目的通過的法令；由於修法前沒考慮周密，內政部及相關主管機關應從寬解釋。

蔡育輝表示，就是因為太信任這一要排黑的法令才會發生這樣的事件，雖然大家都有錯，但批國民黨把選舉當兒戲是倒果為因，目前最重要的是後續的彌補，不要影響人民的參政權。

蔡筱薇指出，翻開立法院今年5月審查「公職人員選舉罷免法」時的公報紀錄，國民黨立院黨團提出的修正動議，同樣也是主張緩刑期間不得參選，並且有28名國民黨籍立委投下贊成票，如今國民黨卻不敢讓王家貞知道修法過程的真相，導致王四處高喊此法是惡法，是對黨內同志的不仁不義。

林依婷進說，從這一次修法歷程來看，朝野對於排黑條款得一見有共識。參選民意代表必須用更嚴格的標準來審視，王家貞因為偽造文書罪的緩刑期間而不能參選，這是法條中明確指出的狀況，王家自己參選時不做功課，如今又高喊被迫害，豈有「認罪者大喊自己無辜」的道理。

李宗翰表示，從王家貞個案，更可想而知，全國各地應還有沒有確認過候選人是否有問題的情形，請國民黨說清楚，台南市民是不是被國民黨當成傻瓜？

周嘉韋指出，從這一事件可以看出國民黨「沒有準備好」，草率的提名凸顯了國民黨對於立委選舉的不尊重，也更證明了長久以來國民黨對台南、對民意的藐視。

國民黨 立委選舉 台南

延伸閱讀

王家貞恐失選立委資格? 選委會未鬆口 律師這樣看

立委參選人遭緩刑恐失參選資格 台南藍營批惡法剝奪參政權

「管中閔的台大傳奇」台南登場 談2018年校園如何抗拒政治力

民眾黨批國民黨讓林俊憲「躺著上」 王家貞：絕不屈服

相關新聞

衛福部已婚秘書處長爆不倫 衛福部：他公務表現積極

鏡週刊今報導衛福部秘書處處長許朝程，已婚卻與許於新北市衛生局時期的下屬陳女不倫戀。媒體直擊，許多次接送陳女，二人多次在許...

電競大賞染毒 體育署急切割 徐巧芯解構新潮流關係

2023星光電競大賞頒獎典禮昨邀請曾涉毒的前電競選手Toyz擔任頒獎嘉賓，引發一連串爭議，然而，主管機關體育署稱沒有對該...

緩刑不能選 綠批國民黨把選民當傻瓜 藍反批倒果為因

台南市議會民進黨團成員蔡筱薇、李宗翰、林依婷、周嘉韋今針對國民黨籍議員王家貞因偽造文書遭處緩刑期間恐遭判定參選立委資格不...

吳欣盈參選副總統 爸爸叔叔這樣說

新光人壽今天舉行60週年的慶祝茶會，新光集團第三代吳欣盈代表民眾黨參選副總統候選人，因為人在國外沒有出席，但是外界仍好奇...

王家貞恐失選立委資格? 選委會未鬆口 律師這樣看

國民黨台南市立委第3選區參選人王家貞3月涉偽造文書案被判7月徒刑、宣告緩刑2年定讞，仍在緩刑期間，依公職人員選罷法26條...

賴清德稱老家未收到違建通知 新北市證實為既存違建 批賴混淆視聽

國民黨立委王鴻薇與議員林國春今開記者會，指新北市認定民進黨總統參選人賴清德老家違建且有逃稅嫌疑，但賴清德上午駁斥，目前為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。